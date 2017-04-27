Где мечтают жить москвичи

Эксперты проанализировали запросы москвичей и выяснили, в каких районах предпочитают покупать или снимать жилье. Оказалось, что чаще всего жители столицы ищут квартиры около станции метро "Люблино".

Популярнее всего у покупателей жилья в Москве Арбатско-Покровская линия метро. На этой ветке наибольшим спросом пользуются квартиры у станций "Парк Победы", "Молодежная" и "Первомайская", сообщает "Недвижимость Mail.ru".

На втором месте по предпочтениям – Калужско-Рижская и Замоскворецкая линии. На этих ветках чаще всего ищут квартиры у метро "Бабушкинская", "Новые Черемушки", "Речной вокзал" и "Войковская". В десятку самых популярных станций вошли также "Сходненская" (Таганско-Краснопресненская линия) и "Пражская" (Серпуховско-Тимирязевская линия). Ну а лидером среди предпочтений горожан стало жилье у станции метро "Люблино" (Люблинско-Дмитровская линия).

Стоит отметить, что "Люблино" наиболее популярна и среди арендаторов жилья, хотя в остальном их вкусы отличаются от покупательских. Так, снимать жилье жители столицы предпочитают также у метро "Марьино" (Люблинско-Дмитровская линия), "Перово" и "Новогиреево" (Калининско-Солнцевская линия), а также "Медведково" и "Бабушкинская" (Калужско-Рижская линия).

Также повышенным спросом пользуется жилье у станций "Кантемировская" (Замоскворецкая линия), "Сокольники" (Сокольническая линия), "Молодежная" (Арбатско-Покровская линия) и "Отрадное" (Серпуховско-Тимирязевская линия).

Как отмечают эксперты, при покупке жилья на выбор горожан влияет соотношение цены и качества. Кроме того, коренные москвичи предпочитают приобрести квартиру в границах того района, где выросли или живут уже много лет.

А вот приезжие часто не имеют конкретных предпочтений. При аренде жилья большую роль играет цена, а также близость к метро.