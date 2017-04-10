Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд

Москва уверенно занимает первые позиции среди признанных мировых лидеров по стоимости недвижимости. Чтобы стать обладателем элитного жилья высшей ценовой категории, покупателю нужно быть готовым выложить миллиарды рублей.

Эксперты агентства недвижимости Blackwood сделали подборку самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Москве. Первое место в этом списке занимает Villa Arbat – отдельно стоящее трехэтажное здание площадью свыше 3,7 тысячи квадратных метров. Несмотря на то что строение по всем признакам является особняком, реализуется оно именно как квартира с соответствующим статусом.

Стать счастливым обладателем трехэтажного домика недалеко от Арбата за почти 4,2 миллиарда рублей может любой. Стоимость квадратного метра – свыше 1,12 миллиона рублей, что на 30% превышает средние показатели даже среди элитного сегмента недвижимости столицы.

Ищущий жилье поскромнее покупатель может обратить свое внимание на двухуровневые апартаменты, выставленные на продажу в гостинице "Москва". Стоимость квартиры общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров – свыше 3,5 миллиарда рублей. Цена квадратного метра, таким образом, составляет порядка 2,79 миллиона рублей.

При этом специалисты заметили, что средняя цена предложения в элитном сегменте за 2016 год снизилась на 21%. Этот факт можно объяснить появлением на рынке новых предложений по более низкой стоимости.

"На самых дорогих предложениях рынка, однако, этот тренд не сказался. Наиболее дорогостоящие лоты в сегменте представляют собой уникальные объекты в премиальных локациях, и они не так подвержены общим трендам рынка, как более стандартные предложения", – рассказала директор департамента продаж городской недвижимости компании Blackwood Анна Вепринцева.