Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
Эксперты агентства недвижимости Blackwood сделали подборку самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Москве. Первое место в этом списке занимает Villa Arbat – отдельно стоящее трехэтажное здание площадью свыше 3,7 тысячи квадратных метров. Несмотря на то что строение по всем признакам является особняком, реализуется оно именно как квартира с соответствующим статусом.
Стать счастливым обладателем трехэтажного домика недалеко от Арбата за почти 4,2 миллиарда рублей может любой. Стоимость квадратного метра – свыше 1,12 миллиона рублей, что на 30% превышает средние показатели даже среди элитного сегмента недвижимости столицы.
Ищущий жилье поскромнее покупатель может обратить свое внимание на двухуровневые апартаменты, выставленные на продажу в гостинице "Москва". Стоимость квартиры общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров – свыше 3,5 миллиарда рублей. Цена квадратного метра, таким образом, составляет порядка 2,79 миллиона рублей.
При этом специалисты заметили, что средняя цена предложения в элитном сегменте за 2016 год снизилась на 21%. Этот факт можно объяснить появлением на рынке новых предложений по более низкой стоимости.
"На самых дорогих предложениях рынка, однако, этот тренд не сказался. Наиболее дорогостоящие лоты в сегменте представляют собой уникальные объекты в премиальных локациях, и они не так подвержены общим трендам рынка, как более стандартные предложения", – рассказала директор департамента продаж городской недвижимости компании Blackwood Анна Вепринцева.
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