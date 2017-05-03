Володин призвал не спешить с законом о сносе пятиэтажек

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда в Москве во втором чтении на начало июля. По его словам, принимать ключевые решения по этому вопросу до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний преждевременно и нецелесообразно.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что окончательное решение по вопросам реновации московских кварталов пятиэтажек – за жителями этих домов. "В этой связи было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении", – заявил Володин.

Между тем московские власти планируют провести опрос жителей 4566 пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня этого года. В связи с этим думский спикер предложил парламентариям от Москвы в указанный период провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, какие опасения есть у людей и что их больше всего волнует.

Кроме того, Володин предложил по итогам голосования жителей столицы провести парламентские слушания по теме реновации жилфонда. "Оптимально – в конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны", – уточнил ранее спикер Госдумы.





При этом он подчеркнул, что столь масштабный и социально-значимый законопроект перед внесением основных поправок требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения."Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур – ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению", – сказал председатель нижней палаты парламента, подчеркнув, что пока не будут выработаны защищающие права жителей нормы и правила, законопроект окончательно принят не будет.

Напомним, Госдума в конце апреля приняла в первом чтении законопроект о реновации ветхого жилого фонда в Москве. По итогам обсуждения Вячеслав Володин особо отметил, что имеющиеся спорные вопросы по нормативно-правовому акту надо решать и согласовывать со специалистами и экспертами, а не скатываться до отрицания и критики. "Несмотря на всю сложность этого проекта, жители столицы его ждут", – сказал он.

В законопроекте о реновации жилья прописаны социальные гарантии жителям сносимых домов, основные этапы реализации проекта, условия и правила переселения. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры с чистовой отделкой такой же или большей площади.

Власти столицы гарантируют жильцам пятиэтажек переселение в новые дома в пределах района. Соответствующую норму предложил включить в закон о реновации столичный градоначальник Сергей Собянин. При этом он отметил, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажутся за переселение, а другая половина будет против, то эти дома сноситься не будут.





В феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил московскому градоначальнику Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров.

