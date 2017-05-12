Миллиардер продает особняк Матильды Кшесинской

Особняк российской балерины Матильды Кшесинской на французской Ривьере в коммуне Кап-д’Ай выставлен на продажу. Нынешний владелец виллы – сохраняющий инкогнито российский миллиардер, разбогатевший на производстве вагонов – предполагает выручить за исторический дом 32,8 миллиона долларов.

Звезда российского балета Матильда Кшесинская приобрела виллу в 1913 году. Когда в России произошла революция, балерина переехала сюда жить и прожила здесь с 25 мая 1920 года по 1929 год. Здесь же она вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича Романова, который страстно любил танцовщицу и даже усыновил ее ребенка, дав ему свое отчество: Андреевич.



Наделав долгов, супруги были вынуждены продать виллу и переехать в Париж. Здесь Кшесинская открыла собственную балетную студию и взялась за мемуары. А особняк перешел во владение итальянской аристократки принцессы Одескальки, которая в итоге завещала виллу собственному слуге. Сын слуги и продал виллу неизвестному российскому миллиардеру в 2010 году.

Новый владелец в доме не прожил ни единого дня. К моменту сделки особняк пришел в практически нежилое состояние, что немудрено: у предыдущих хозяев не было средств на его содержание. Восстановить здание взялся реставратор Нил Галлоуэй. Реконструкция заняла шесть лет, из которых целый год прошел в ожидании разрешения на восстановительные работы.

"Дом был в ужасном состоянии, все прогнило – одно из тех мест, оказавшись в котором, вы сразу хотите принять душ", – рассказал реставратор в интервью The Wall Street Journal.

Сейчас в обновленном особняке две кухни, семь спален с ванными комнатами, винный погреб и комната для прислуги. Желая придать вилле первоначальный облик, нынешний владелец установил копии оригинальных дверей. Появились в доме и панорамные окна с видом на море.