Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы

Аналитики назвали самые выгодные предложения на рынке столичной недвижимости. Так, в Центральном округе Москвы квартиры или апартаменты по цене до шести миллионов рублей можно найти в нескольких строящихся комплексах.

Самое недорогое жилье в центре столицы обойдется его будущему хозяину в 4,9 миллиона рублей. Это студия общей площадью мене 24 квадратных метров, располагающаяся в одной из новостроек в Пресненском районе.

За сумму до 5,2 миллиона рублей апартаменты можно купить еще в двух реализуемых на территории центра Москвы проектах. А стать хозяином полноценной квартиры площадью 29,5 квадратных метров можно за 5,9 миллиона рублей, сообщает Dom.Lenta.ru со ссылкой на материалы компании "МИЭЛЬ-Новостройки".

При этом отмечается, что все жилые комплексы с невысокой стоимостью квадратных метров расположены за пределами Садового кольца. При этом самая дорогая новая квартира площадью более 890 квадратных метров в Центральном округе обойдется в 1,98 миллиарда рублей.

Как писали Dni.ru, из десяти районов "старой" Москвы, где средняя цена нового жилья минимальна, шесть находятся за пределами Московской кольцевой автодороги. При этом только в трех районах столицы один квадратный метр жилья стоит менее 100 тысяч рублей.

Ранее в Сети появился рейтинг 100 крупнейших городов России с самым доступным жильем. По средней стоимости квадратного метра на последнем месте – город Орск (25,8 тысячи рублей). Помимо него в пятерку лидеров по доступности вошли такие города, как Прокопьевск, Братск, Магнитогорск и Балаково.