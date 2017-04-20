Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы
Самое недорогое жилье в центре столицы обойдется его будущему хозяину в 4,9 миллиона рублей. Это студия общей площадью мене 24 квадратных метров, располагающаяся в одной из новостроек в Пресненском районе.
За сумму до 5,2 миллиона рублей апартаменты можно купить еще в двух реализуемых на территории центра Москвы проектах. А стать хозяином полноценной квартиры площадью 29,5 квадратных метров можно за 5,9 миллиона рублей, сообщает Dom.Lenta.ru со ссылкой на материалы компании "МИЭЛЬ-Новостройки".
При этом отмечается, что все жилые комплексы с невысокой стоимостью квадратных метров расположены за пределами Садового кольца. При этом самая дорогая новая квартира площадью более 890 квадратных метров в Центральном округе обойдется в 1,98 миллиарда рублей.
Как писали Dni.ru, из десяти районов "старой" Москвы, где средняя цена нового жилья минимальна, шесть находятся за пределами Московской кольцевой автодороги. При этом только в трех районах столицы один квадратный метр жилья стоит менее 100 тысяч рублей.
Ранее в Сети появился рейтинг 100 крупнейших городов России с самым доступным жильем. По средней стоимости квадратного метра на последнем месте – город Орск (25,8 тысячи рублей). Помимо него в пятерку лидеров по доступности вошли такие города, как Прокопьевск, Братск, Магнитогорск и Балаково.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене
Также Dni.Ru узнали, кто освобожден от военных сборов