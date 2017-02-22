Госдума подготовит базу для сноса "хрущевок"

Первые строительные площадки под программу сноса "хрущевок" подготовлены в Москве. Поручение избавить столицу от старых пятиэтажек дал президент России Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить законодательную базу для масштабной программы расселения москвичей.

Более полутора миллионов москвичей вскоре переедут в новые квартиры. Программа сноса пятиэтажных "хрущевок" подразумевает снос 7,5 тысяч домов – или 25 миллионов квадратных метров жилья. Такое поручение дал Владимир Путин мэру столицы.

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил глава государства. Градоначальник, в свою очередь, пообещал завершить эту работу к 2018 году.

Российский парламент, естественно, не мог проигнорировать такую масштабную задачу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов сконцентрироваться на важных вопросах повестки, в числе которых и подготовка законодательной базы программы расселения жителей Москвы.

"Президент принял решение расселить все "хрущевки", 1 миллион 600 тысяч человек в ближайшие три года получат жилье. Эту программу можно сравнить с тем, как Москва отстраивалась в конце 40-х – 50-х годов, причем за такое короткое время. Мы что об этом-то не говорим? ", – сказал спикер парламента.

Вячеслав Володин отметил, что в соответствии с программой практически каждый пятый москвич улучшит свои жилищные условия, город будем другим. Что же касается роли в этом деле парламента, то депутатам надо не придумывать себе повестку и "вертеться вокруг нее", а начинать мыслить другими критериями. В частности, надо сконцентрировать усилия на том, чтобы законодательно поддержать грандиозный проект расселения столичных жителей.