Госдума подготовит базу для сноса "хрущевок"
Более полутора миллионов москвичей вскоре переедут в новые квартиры. Программа сноса пятиэтажных "хрущевок" подразумевает снос 7,5 тысяч домов – или 25 миллионов квадратных метров жилья. Такое поручение дал Владимир Путин мэру столицы.
"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил глава государства. Градоначальник, в свою очередь, пообещал завершить эту работу к 2018 году.
Российский парламент, естественно, не мог проигнорировать такую масштабную задачу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов сконцентрироваться на важных вопросах повестки, в числе которых и подготовка законодательной базы программы расселения жителей Москвы.
"Президент принял решение расселить все "хрущевки", 1 миллион 600 тысяч человек в ближайшие три года получат жилье. Эту программу можно сравнить с тем, как Москва отстраивалась в конце 40-х – 50-х годов, причем за такое короткое время. Мы что об этом-то не говорим? ", – сказал спикер парламента.
Вячеслав Володин отметил, что в соответствии с программой практически каждый пятый москвич улучшит свои жилищные условия, город будем другим. Что же касается роли в этом деле парламента, то депутатам надо не придумывать себе повестку и "вертеться вокруг нее", а начинать мыслить другими критериями. В частности, надо сконцентрировать усилия на том, чтобы законодательно поддержать грандиозный проект расселения столичных жителей.
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