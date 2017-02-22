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Недвижимость

Госдума подготовит базу для сноса "хрущевок"

Фото: wikipedia.org
Первые строительные площадки под программу сноса "хрущевок" подготовлены в Москве. Поручение избавить столицу от старых пятиэтажек дал президент России Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить законодательную базу для масштабной программы расселения москвичей.
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Более полутора миллионов москвичей вскоре переедут в новые квартиры. Программа сноса пятиэтажных "хрущевок" подразумевает снос 7,5 тысяч домов – или 25 миллионов квадратных метров жилья. Такое поручение дал Владимир Путин мэру столицы.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил глава государства. Градоначальник, в свою очередь, пообещал завершить эту работу к 2018 году.

Российский парламент, естественно, не мог проигнорировать такую масштабную задачу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов сконцентрироваться на важных вопросах повестки, в числе которых и подготовка законодательной базы программы расселения жителей Москвы.

"Президент принял решение расселить все "хрущевки", 1 миллион 600 тысяч человек в ближайшие три года получат жилье. Эту программу можно сравнить с тем, как Москва отстраивалась в конце 40-х – 50-х годов, причем за такое короткое время. Мы что об этом-то не говорим? ", – сказал спикер парламента.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Вячеслав Володин отметил, что в соответствии с программой практически каждый пятый москвич улучшит свои жилищные условия, город будем другим. Что же касается роли в этом деле парламента, то депутатам надо не придумывать себе повестку и "вертеться вокруг нее", а начинать мыслить другими критериями. В частности, надо сконцентрировать усилия на том, чтобы законодательно поддержать грандиозный проект расселения столичных жителей.

Автор: Федор Лопырев22 февраля 2017, 13:45
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Госдума седьмого созыва

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