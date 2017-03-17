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Регионы

Снос хрущевок дойдет до регионов

Фото: GLOBAL LOOK press\Alexei Moschenkov
Программа ликвидации аварийного жилья в Москве может быть расширена до межрегионального уровня. Этот вопрос обсудят в правительстве в мае 2017 года.
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Член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор заявил, что расширение охвата программы одобрили на совещании у помощника главы государства Игоря Левитина. По его словам, обсуждаются механизмы реализации нового плана ликвидации аварийного жилья, сообщает газета "Известия".

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Подробности будут известны после того, как президент России Владимир Путин утвердит решение о продлении проекта на госсовете 4 мая при подведении итогов выполнения старого плана. "Я глубоко убежден, что программа сноса аварийного жилья будет продолжена. Вопрос только, в какой форме", – отметил Шпектор.

В аппарате Левитина не прокомментировали эту информацию. Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил, что вопрос о расселении аварийных домов в регионах рассматривается на государственном уровне. "Обсуждаются разные варианты, но окончательное решение еще не принято", – подчеркнул он.

Депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что принятие новой программы очень вероятно, но решение остается за президентом. По его словам, под снос могут пойти 11,15 миллиона квадратных метров ветхого жилья, что примерно равно охвату аналогичной программы, запущенной в 2012 году.

Сидякин заверил, что региональные власти систематически просят включить их территории в проект. "На любой площадке, где мы поднимали тему сноса аварийного жилья, регионы просят продлить программу", – сообщил он.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе сноса ветхого жилья на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил глава государства. Избавиться от ветхих пятиэтажек в Москве власти намерены в течение двух лет.

Автор: Константин Улюкаев17 марта 2017, 09:13

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