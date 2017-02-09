Столичное жилье может резко упасть в цене

Эксперты зафиксировали кризис перепроизводства жилья на территории Новой Москвы, что приведет к резкому падению цен в этом районе. В "старой" части столицы в скором времени также проявится тенденция к снижению стоимости квартир.

В целом по Москве объемы заявленных строительных проектов колоссальны, сообщает "Эксперт Online". Например, за последние два года число выставленных на продажу квартир в готовых новостройках от ТТК до МКАД увеличилось в 1,6 раза. При этом в последующие годы показатели строительства жилых объектов в городе будут расти, а не падать.

"На долю готового предложения приходится примерно четверть первичного рынка. Через два-три года при сохранении текущего уровня спроса эта доля может вырасти до 40-50%", – заявила руководитель "ИРН-Консалтинг" Татьяна Калюжнова. Она отметила, что участники жилищного рынка не в полной мере представляют, к чему может привести их политика массовой застройки.

Согласно прогнозу на 2017-2021 годы аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости", к концу указанного периода цены на жилье упадут в среднем на 30-40%. Основными "кандидатами" на понижение стоимости являются квартиры в Новой Москве и Подмосковье, так как у россиян появилась возможность найти жилье по сравнимым ценам в пределах МКАД.

Также самые большие шансы на падение цены – у пустующих домов "псевдо-бизнес-класса" в спальных московских районах. Обеспеченные жители столицы потратят свои сбережения на более современную жилплощадь, в то время как менее богатые москвичи купят квартиру эконом-класса.

Глядя на цены на жилье, каждый раз думаю о том, насколько же повезло людям, которые готовы жить с другими людьми. — Llina Kampfer (@LlinaKampfer) 29 января 2017 г.

Эксперт отмечает, что вероятнее всего снижение цен будет происходить "ступеньками" по 5-15% в год. На определенное время среди москвичей вырастет спрос на подешевевшее жилье, однако при исчерпании платежеспособного населения на этом уровне цены вновь пойдут вниз.

По мнению Татьяны Калюжновой, для стабилизации цен на жилье компаниям необходимо самостоятельно сократить объемы строительства на 30-35%. В противном случае можно ожидать исчезновения мелких игроков рынка.