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Где в России самые дешевые квартиры

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило приказ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах России на первый квартал 2017 года. Документ нужен для расчета социальных обязательств государства перед гражданами.
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Место с самым дорогим жильем в стране сюрпризом не стало – многолетнее лидерство в рейтинге подтвердила Москва. Квадратный метр жилья в столице в среднем обойдется в 90 тысяч 400 рублей. Дешевле же всего будет обзавестись недвижимостью в Калмыкии, где за квадратный метр придется выложить всего 25 тысяч 200 рублей, передает "Российская газета".

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На Чукотке стоимость жилья оценивается в 33 тысячи 56 рублей за квадратный метр, в Ростовской области – 36 тысяч рублей, на Кубани на 32 рубля больше. Стоимость квадратного метра жилья в Красноярском крае подходит к 40 тысячам рублей.

Разница в стоимости жилья объясняется большими диспропорциями в социально-экономическом развитии регионов. В благополучных регионах, где высоки показатели зарплат, уровня занятости населения и социального обеспечения, недвижимость пользуется повышенным спросом. Это, в свою очередь, вызывает рост цен.

Кроме того, в долгосрочной перспективе на цены на жилье оказывает влияние реализация крупных инвестиционных проектов в том или ином регионе. "Стоит вспомнить хотя бы Олимпиаду в Сочи, где в период с 2013 по 2015 год цены на недвижимости росли в среднем на 8% в год", – отметила управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая. "Крупные мероприятия привлекают в локацию инвесторов и создают мультипликативный эффект, который способствует появлению новых рабочих мест, росту доходов, а значит, и привлекательности жизни в регионе", – добавила она.

При этом специалисты отмечают, что показатели Минстроя отличаются от цен, по которым в действительности идут сделки купли-продажи жилья на рынке. Например, в столице квадратный метр жилья в среднем продается за 200 тысяч рублей. Рыночные цены выше показателей из документа и в других регионах страны.

Автор: Геннадий Куприянов24 января 2017, 11:30

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