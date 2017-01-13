"Нехорошие квартиры" на рынке недвижимости

Вообще, принято считать, что для того, чтобы не купить "плохую" квартиру, нужно обратиться к проверенному специалисту или в солидную риелторскую компанию. Но, во-первых, в агентствах недвижимости тоже работают люди, которым свойственно иногда совершать ошибки, а во-вторых, в конечном итоге жить в этой квартире вам и если в будущем возникнут сложности по юридическим аспектам владения новой квартирой, решать их вам, а не агенту, который помогал квартиру покупать.

Поэтому давайте попробуем рассмотреть основные "подводные камни", которые могут возникнуть на вашем пути, если вы покупаете квартиру или дом самостоятельно.

Сегодня поговорим о недееспособных собственниках. Что это такое?

Квартира, которую вы покупаете, может принадлежать одному или нескольким собственникам в долях. Если собственник, или один из них, состоит на учете в наркологическом диспансере, или с определенным диагнозом в психоневрологическом диспансере, или же когда-то проходил курс лечения в психиатрической клинике, то сделку купли-продажи с таким человеком суд может признать недействительной. Квартира вернется в собственность бывших хозяев, а деньги вы будете пытаться взыскать в отдельном иске безо всяких гарантий на успех.

Следует помнить, что даже если собственник квартиры производит впечатление абсолютно нормального человека, хорошо одет, говорит без ошибок и так далее, это совершенно не значит, что он не состоит нигде на учете.

Был такой случай. Собственник квартиры состоял на учете в нарко-диспансере. Утром, в день сделки, на работе при множестве свидетелей, он выпил прямо из горлышка бутылку водки. В бутылке была простая вода, но об этом никто не знал. Затем заключил сделку не вызвав ни у кого никаких подозрений. После сделки выпил уже настоящую водку, разбил витрину в магазине, попал в полицию. А потом в суде оспорил сделку, указав, что не отдавал отчета своим действиям. Суд признал такую сделку недействительной. Деньги незадачливые покупатели назад так и не получили...

В случаях, когда собственники с определенным списком диагнозов состоят на учете в психоневрологическом диспансере, суд почти всегда встает на сторону таких недееспособных собственников.

Как обезопасить себя от подобных случаев? Проверять все самостоятельно! Не доверять справкам, которые приносят собственники. Справки о том, что владельцы интересующей вас квартиры не состоят на учете нужно добывать самому. Каким образом добывать – знает любой, даже самый молодой риелтор. Но.. следует помнить, что если собственник изменил место прописки, то сведения из диспансеров за ним по новому месту жительства не прехали. Поэтому, проверять нужно по всем известным адресам. Везде, где человек раньше жил. А еще нужно верить своим глазам. Если перед нами человек явно странный или сильно пожилой, но на учете нигде не состоит, я считаю что на сделку с собой следует брать врача психиатра и нарколога, который во время проведения сделки напишет заключение о сделкоспособности гражданина. Для суда это очень хороший аргумент.

Если выясняется, собственник все-таки где-то состоит на учете, то такую квартиру лучше не покупать совсем. Даже если очень нравится цена. Слишком велики риски, что недвижимость вернется к прежнему владельцу.