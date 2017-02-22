Собянин решил снести тысячи домов после беседы с Путиным

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой программе ликвидации столичных пятиэтажек. По его словам, под снос пойдут еще восемь тысяч домов.

Столичный мэр выступил с соответствующим заявлением на заседании президиума городского правительства. "Программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая. Для ее реализации потребуется огромная концентрация финансовых и материальных ресурсов", – подчеркнул Сергей Собянин.

Градоначальник намерен создать координационный штаб и возглавить его. Он поручил правительству "в месячный срок подготовить предложения по стартовым площадкам для строительства новых домов, подготовить поправки в городской бюджет и в Адресную инвестиционную программу, для того чтобы реализовать первоочередные шаги по реализации задачи", передает ТАСС.

Собянин напомнил, что в предыдущие годы в столице ликвидировали около 1700 хрущевок. На их месте появятся дома, которые "прослужат не 50, а 100 лет", написал мэр на своей странице в социальной сети Twitter.

Дома, построенные на месте 5-этажек, прослужат не 50, а 100 лет. Обеспечим новым жильем 1,6 млн москвичей и улучшим внешний вид Москвы — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 февраля 2017 г.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным московский мэр отчитался о практически полном выполнении программы сноса аварийного жилья. При этом он указал на целесообразность сноса всех хрущевок вместо их капитального ремонта.

Получил одобрение Президента на разработку новой Программы расселения 5-этажек, о которой вы просили. Она будет беспрецедентной по масштабам — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 февраля 2017 г.

"Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил глава государства. По его словам, главной сложностью при решении этой проблемы является поиск источников финансирования.