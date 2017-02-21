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Недвижимость

Сколько москвичи заплатят за расселение хрущевок

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Schemlyaev
Эксперты подсчитали примерную стоимость масштабного проекта по сносу всех хрущевок в Москве. Финансовые затраты на эту грандиозную программу могут превысить годовой бюджет столицы.
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Для того чтобы расселить москвичей из пятиэтажек, возведенных в 60-70 годах прошлого века, потребуется не менее полутора триллиона рублей. Такую оценку реализации второго этапа по сносу хрущевок дала управляющий партнер риелторской компании "Метриум групп" Мария Литинецкая. В эту сумму входят только затраты на строительство для 1,6 миллиона человек, живущих в 25 миллионах квадратных метрах ветхого жилья, которое планируется включить в программу расселения.

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Скорее всего, денег понадобится почти в полтора раза больше – почти два годовых бюджета Москвы. "Одних только бюджетных средств явно недостаточно, поэтому придется привлекать девелоперов. Суммарный объем требуемых инвестиций повысится до 4,2 триллиона рублей", – указала Литинецкая. При этом доходная часть столичного бюджета на 2017 год была заявлена в сумме 1,6 триллиона рублей.

Некоторые девелоперы быстро отреагировали на решение московских властей довести до конца программу расселения хрущевок, начатую еще при Юрии Лужкове. Партнер компании "Химки групп" Дмитрий Котровский заявил, что новая программа заинтересует девелоперов, если она будет предусматривать переселение жильцов в другие районы города.

Застройщиков понять несложно: чем больше снесут ветхого жилья в столице, тем больше домов можно возвести на его месте. Но тут есть нюанс: московские власти еще в первую волну сноса пятиэтажек давали владельцам ветхого жилья ключи от квартир в домах, построенных в непосредственной близости от старых, идущих под снос.

В этом случае девелоперы вряд ли смогут удовлетворить свои аппетиты: доля социального жилья в новостройках на месте хрущевок будет достаточно велика. К тому же придется вложиться в процесс сноса и вывоза строительного мусора, а это немалые затраты.

Если власти решат расселять хрущевки не по территориальному признаку, они столкнутся с серьезным недовольством москвичей. Такое уже было во время первой волны сноса: люди преклонного возраста не хотели уезжать не только в соседние районы, но и в новые дома, построенные в 300-500 метрах от их прежнего жилья.


Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести в столице все пятиэтажные дома и на их месте построить новое жилье.

"Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил глава государства на встрече с градоначальником.

Собянин отметил, что такой проект потребует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных и административных затрат. Мэр напомнил, что многие участвовавшие в нем инвесторы разорились и город сам вынужден доводить эту работу до логического завершения. По его словам, власти намерены завершить программу сноса ветхих пятиэтажек в Москве в течение двух лет.

Автор: Александр Пельт21 февраля 2017, 21:03

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