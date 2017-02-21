Как Москва избавлялась от хрущевок

Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина снесет столичные хрущевки. Глава государства заявил, что это соответствует "настроению и ожиданиям москвичей", ведь на месте старых домов планируется возвести новое жилье.

Российский лидер, беседуя со столичным градоначальником, отметил, что считает снос хрущевок и переселение жителей столицы в более комфортное жилье самым правильным решением. При этом Путин подчеркнул, что главной сложностью в решении проблемы устаревших пятиэтажек является поиск источников финансирования.

Собянин ответил президенту, что на данный момент бюджет региона устойчив, и программа сноса ветхого жилья может быть завершена уже к 2017-2018 году. По его словам, в Москве остались лишь "единицы" хрущевок.

Столичный мэр пообещал в своем Twitter-аккаунте, что построенные на месте хрущевок дома в Москве прослужат не 50, а 100 лет. По его словам, программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит новым жильем 1,6 миллиона горожан и улучшит внешний вид Москвы.

Дома, построенные на месте 5-этажек, прослужат не 50, а 100 лет. Обеспечим новым жильем 1,6 млн москвичей и улучшим внешний вид Москвы — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 февраля 2017 г.

На своей странице "ВКонтакте" Собянин заверил, что это будет совершенно иное жилье по качеству, комфорту и энергоэффективности. "Сделаем так, чтобы люди гордились новыми кварталами, которые не превратятся в "спальные районы", а будут "малой родиной" многих поколений!" – подчеркнул мэр.

История хрущевок

Годом рождения хрущевок можно назвать далекий 1948-й, ведь именно после Великой Отечественной войны проблема доступного жилья для широких слоев населения встала в полный рост. В этом году в столице были сооружены первые экспериментальные каркасно-панельные дома.

Первенцы появились на Соколиной горе и Хорошевском шоссе. Они были разработанны Госстройпроектом при участии Академии архитектуры СССР и Мосгорпроектом. Массовое строительство этих домов началось при ставшем в 1953 году первым секретарем ЦК КПСС Никите Хрущеве, потому и назвали новые жилые здания в честь него – хрущевками.

До 1956 года выходили различные постановления Правительства, проекты проходили одобрение. Оставались самые экономически оправданные, оптимальные в реализации. В полную силу программа по возведению новых домов определенных серий заработала в 1956 году.

Над строительством хрущевок трудились 402 завода сборных железобетонных конструкций. По всей стране они обеспечивали стройплощадки несущими стенами, панелями, лестничными конструкциями и т.д. Последние хрущевки были построены в начале 80-х годов.

В сознании современных жителей эти дома, являвшиеся когда-то бесплатным социальным жильем, приобрели насмешливый, негативный оттенок. Существует неофициальный термин "хрущобы", от слова "трущобы", возникший по той причине, что хрущевки возводились как временное жилье, рассчитанное на 25 лет, после чего предполагался их снос.

Однако из-за недостаточного объема строительства жилья, срок использования хрущевок постоянно увеличивался, вследствие чего они пришли в негодность и устарели. Другие причины прозвища – неудобная и тесная планировка квартир и достаточно унылая архитектура.

Особенности хрущевок

По сравнению с домами, построенным в сталинскую эпоху, так называемыми сталинками, хрущевки задали новый уровень обеспечения удобствами.

Обязательными в новых домах были центральное отопление, холодное водоснабжение и канализация. Обязательным атрибутом санузла стала ванна, которой зачастую в сталинках не было. Процесс газификации городов позволил обеспечить кухни хрущевок газовой плитой. Горячее водоснабжение могло быть централизованным, но чаще отсутствовало. В этом случае в квартирах устанавливались газовые колонки.

Первые проекты "хрущевок" имели черепичные или шиферные крыши. Впоследствии в рамках кампании по борьбе с архитектурными излишествами здания получили более дешевые в исполнении плоские битумные крыши с низким чердачным пространством.

Что касается особенностей архитектуры, в оформлении фасадов хрущевок отсутствуют лепнина и другие декоративные элементы, характерные для зданий сталинского периода.

К началу 1970-х в стране было построено уже около 400 миллионов квадратных метров хрущевок. Москва как флагман панельной застройки по числу новых квартир на количество жителей обгоняла почти все крупные города стран Запада.

Как Москва боролась с хрущевками

Впрочем, уже тогда проектировщики понимали, что срок жизни такого жилья недолог. Ведь для первых серий этих домов он составлял примерно 25 лет. По истечении этого времени их планировалось снести и заменить более долговечным и комфортным жильем. Однако хрущевки продолжают стоять и по сей день.

О необходимости сноса отживших свой век пятиэтажек задумались еще в конце 1980-х, но перестройка отодвинула обновление жилого фонда на второй план. Активная ликвидация ветхих хрущевок началась в 1999 году. Именно тогда было подписано Постановление правительства Москвы "О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года".

Согласно документу, новое комфортабельное жилье до конца 2010 года должны были получить жители 1722 пятиэтажек серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Общая площадь сносимых домов составляла шесть миллионов квадратных метров. Эти дома возводились в 1959-1962 годах. Они отличались тонкими наружными стенами из облегченных ребристых керамзитобетонных панелей с недостаточными теплозащитными свойствами. Реконструировать их невозможно из-за технологических особенностей.

Для реализации программы сноса был разработан так называемый "волновой метод": сначала строится дом, в который переселяются люди из хрущевок, затем пятиэтажки разбираются, а на их месте возводится новое жилье. Стройкомплекс Москвы разработал график сноса домов.

Самыми продуктивными стали 2006 и 2007 годы, в течение которых удалось расселить 680 пятиэтажек. Затем темпы переселения значительно снизились из-за экономически нестабильной ситуации в стране. В 2010 году удалось снести лишь 48 домов, а в 2011-м – всего 31 дом.

Как обстоят дела сейчас

По данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, на сегодняшний день в столице осталось снести 71 пятиэтажку. Предполагается, что последние ветхие хрущевки в Москве снесут в 2018 году. Для сравнения: при старте программы сноса ветхого жилья планировалось разобрать 1722 дома.



По словам руководителя столичного Департамента строительства Андрея Бочкарева, основной объем сноса хрущевок приходится на 2016-2017 годы. "Несколько домов могут перейти на 2018 год. Это связано с нежеланием отдельных жильцов выезжать из своих старых квартир, из-за чего снос такого дома откладывается", - пояснил Бочкарев.

Отметим, что не все пятиэтажки в Москве планируется сносить. К несносимым сериям относятся панельные "хрущевки" серии 1-515, блочные – серии 1-510 и кирпичные - серии 1-511, 1-447. Такие здания имеют принципиально другую конструктивную систему и рассчитаны на более длительный срок эксплуатации.