Трамп занялся продажей российских дач

Американский президент предложил продать изъятую у российской дипмиссии недвижимость. Как выяснили журналисты, эта мысль не дает покоя Дональду Трампу с момента вступления в должность.



Доступ российским дипломатам к дачам миссии в штатах Нью-Йорк и Мэриленд был закрыт в конце декабря прошлого года, по указанию предшественника Трампа на посту президента, Барака Обамы. По данным The Washington Post, идея продать эту недвижимость появилась у действующего главы государства сразу после вступления в должность.

Одной из причин была настойчивость Федерального обюро расследований. ФБР обращало внимание президента на близкое расположение дач к секретным объектам военных и разведчиков США. Американские спецслужбы назвали эти здания "российскими платформами для шпионажа".

Идея так и не была реализована, почему – не сообщается. Однако некоторое время спустя госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправил в Москву неофициальное письмо. В нем, с одобрения Дональда Трампа, предлагалось вернуть объекты России, чтобы выйти из дипломатического кризиса.

В ФБР и Белом доме пришли в ярость, узнав, что послание американского госсекретаря было передано Кремлю неофициально, а указанные в нем условия носили рекомендательный характер, утверждает издание.

Напомним, в российском МИДе заявляли, что закрытием доступа к российским объектам в США власти этой страны не только грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, но и двустороннее соглашение от 1979 года. По той договоренности Россия предоставила американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад. Позже доступ американским дипломатам на эти объекты был закрыт.



