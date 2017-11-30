Кто утилизирует строительные отходы от реновации

Подмосковная компания-недропользователь заявила, что готова взять на себя утилизацию свыше восьми миллионов тонн строительных отходов, которые появятся в рамках реализации программы реновации в столице. "Тэка-сервис" готова разместить этот мусор на своих рекультивируемых карьерах.

Согласно оценкам экспертов, в ходе первой волны реновации появится около четырех миллионов тонн строительных отходов. Как заявил заместитель гендиректора "Тэка-сервис" Виталий Лукьянов, у компании есть объекты, где можно провести утилизацию строительного мусора. Причем речь идет о возможности принять отходы общим объемом около восьми миллионов тонн.



"Наша компания совместно с учеными МГУ разработала "Технологию использования отходов строительства и сноса при производстве грунта для рекультивации", – цитирует Лукьянова "Интерфакс". В компании отметили, что рекультивируемые карьеры находятся в ближайшем Подмосковье. Такое местоположение позволит снизить издержки на вывоз строительного мусора из столицы.

Напомним, ранее власти Москвы утвердили программу реновации, в которую вошли около пяти тысяч многоквартирных домов. В первую волну сноса и переселения могут попасть в районе 10% от общего количества хрущевок, утвержденных к расселению.

Согласно расчетам экспертов, в результате сноса одной пятиэтажки образуется около 9,5 тысячи тонн строительного мусора. Его, в соответствии с действующими требованиями, необходимо соответствующим образом утилизировать.

Простые математические действия позволяют вычислить, что в результате реализации первого этапа программы реновации общее количество строительных отходов составит примерно четыре миллиона тонн. Эти отходы, уточнил исполнительный директор ассоциации "Экосистема Подмосковья" Алексей Ситнин, относятся к четвертому и пятому классам опасности, то есть являются малоопасными.