Кто утилизирует строительные отходы от реновации
Согласно оценкам экспертов, в ходе первой волны реновации
появится около четырех миллионов тонн строительных отходов. Как заявил заместитель
гендиректора "Тэка-сервис" Виталий Лукьянов, у компании есть объекты,
где можно провести утилизацию строительного мусора. Причем речь идет о возможности
принять отходы общим объемом около восьми миллионов тонн.
"Наша компания совместно с учеными МГУ разработала "Технологию использования отходов строительства и сноса при производстве грунта для рекультивации", – цитирует Лукьянова "Интерфакс". В компании отметили, что рекультивируемые карьеры находятся в ближайшем Подмосковье. Такое местоположение позволит снизить издержки на вывоз строительного мусора из столицы.
Напомним, ранее власти Москвы утвердили программу реновации, в которую вошли около пяти тысяч многоквартирных домов. В первую волну сноса и переселения могут попасть в районе 10% от общего количества хрущевок, утвержденных к расселению.
Согласно расчетам экспертов, в результате сноса одной пятиэтажки образуется около 9,5 тысячи тонн строительного мусора. Его, в соответствии с действующими требованиями, необходимо соответствующим образом утилизировать.
Простые математические действия позволяют вычислить, что в результате реализации первого этапа программы реновации общее количество строительных отходов составит примерно четыре миллиона тонн. Эти отходы, уточнил исполнительный директор ассоциации "Экосистема Подмосковья" Алексей Ситнин, относятся к четвертому и пятому классам опасности, то есть являются малоопасными.
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