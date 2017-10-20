Реновация сократит очередь на жилье

Очередники могут рассчитывать на более быстрое получение новых квартир в Москве. Катализатором этого процесса станет реализация проведение в столице реновации жилья, заявил глава Строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, реализация программы будет осуществляться параллельно с выделением квартир для очередников.

Руководитель столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал о том, как воплощение в жизнь программы реновации скажется на москвичах, стоящих в очереди на получение квартир из городского фонда. Он заверил, что строительство домов по программе не скажется на объемах ввода жилья для очередников и других социальных категорий горожан.

"Объем жилья, выделяемого в Москве для очередников, не будет сокращаться, – сказал Хуснуллин. – Об этом можно судить по бюджету на 2018 год и социально-экономическому прогнозу развития города до 2020 года".

По мнению руководителя Стройкомплекса города, программа реновации не только не замедлит очередь на социальное жилье, но и поможет тем, кто в ней находится, быстрее стать обладателями положенных квадратных метров. "Я думаю, что очередь будет сокращаться даже быстрее, так как очередники из домов, попавших в программу реновации, получат новые квартиры раньше, чем получили бы без программы", – передает слова Марата Хуснуллина "Российская газета".

Как рассказал ранее руководитель строительного комплекса города, строить жилые дома в пределах стартовых площадок реновации будут в два этапа: первый рассчитан на 2018-2019 годы, второй – на 2020-2021-й. Всего в адресный перечень кварталов для строительства домов под переселение по программе реновации вошли 210 стартовых площадок в 75 районах Москвы.

