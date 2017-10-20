Реновация сократит очередь на жилье

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Пятница 20 октября
Лента новостей
17:42
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 11
17:41
БДСМ-вечеринка шведской певицы попала на видео
17:25
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
17:02
Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа
16:33
Житель Подмосковья совратил 12-летнюю школьницу
16:24
Назван простой способ продлить жизнь при раке
15:54
Женщины и кровь Пикассо вызвали небывалый ажиотаж в Москве
15:53
Янукович лишил Поклонскую гражданства
15:48
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
15:46
"Транснефть" продолжает борьбу за свои права в суде
15:25
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
15:07
Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
14:56
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
14:53
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
14:52
В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу
14:43
Украина оставила Поклонской гражданство
14:38
Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой
14:17
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
14:16
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
14:11
В крови покойного Марьянова нашли алкоголь
13:57
Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
13:30
Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера
13:24
Главный маг страны ушел под лед
13:18
Актер Лундгрен: Путин крутой
13:10
Гордость Москвы: как развивается столичное образование
13:10
В Москву пришли заморозки
13:01
Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
12:47
Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления
12:44
Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней
12:36
Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин
12:27
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
12:22
Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106
11:53
Божена Рынска с мужем покидает Россию
11:49
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
11:45
Путин вынес обвинительный приговор Западу
11:40
Пассажиры платят стюардессам за секс в полете
11:15
Главные события Москвы с 20 по 26 октября
11:13
Путин – чернокожему студенту: Ущипни меня
11:10
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
10:58
Подельница Серебренникова сбежала на автобусе в Латвию
10:48
Детская игра стала рассадником педофилов
10:45
Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал
10:33
Мертвецы оказались способными слышать и видеть
10:27
Отца "пьяного" мальчика взбесили заявления Колокольцева
09:53
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери
09:45
20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой
09:44
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
09:41
В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову
09:35
Как взломать iPhone за две минуты (видео)
09:16
Оральный секс грозит мужчинам раком
09:10
Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак (видео)
09:10
Радимов объявил сенсационную новость о Булановой
09:03
В Москве прохожие спугнули горе-насильника
08:41
Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
08:41
Под Москвой произошел крупный пожар
08:32
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
08:17
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
08:12
Жизнь российских водителей кардинально изменится
07:47
Под Москвой сотрудник МВД сбил ребенка
22:38
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
22:09
Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства
21:49
Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах
21:42
На северо-востоке Москвы эвакуировали бизнес-центр
21:36
Постаревшая Ума Турман испугала нездоровой худобой
21:24
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
21:18
Авербух нашел применение округлившейся Липницкой
20:33
Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак
20:24
На Курском направлении МЖД произошел сбой
20:08
Россия становится аграрной сверхдержавой
20:06
Пригожин: Ксюша может поднять хайп
19:51
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
19:44
Москвич при разделке мяса вогнал себе нож в пах
19:25
Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова
19:24
На шоу "Дом-2" новая ведущая
19:17
Бывшего футболиста московского "Спартака" ограбили в Греции
18:54
Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
18:47
Путин отчитал Европу за глупые ошибки
18:42
Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
18:35
Ветер Собчак
18:29
Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках
18:23
Штурм оставила Осина "без штанов"
18:03
Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка
17:54
Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение
17:21
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
17:18
Кто не будет голосовать за Собчак
17:15
Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве
16:51
Белоруссия выдвинула Каннабис на конкурс красоты
16:49
Аферист отнял у Этуша 28 миллионов рублей
16:43
Елена Яковлева осталась без семьи
16:24
Янукович перестал выходить на связь
16:24
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
16:09
Российские санкции обанкротили короля пельменей
16:08
Алла Сигалова рассказала о побоях
16:01
Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей
15:57
Путин понизил Медведеву зарплату
15:37
Соловьев грязно обругал Дудя в прямом эфире
15:37
Ягудин неожиданно женился во второй раз
15:34
Суд разрешил Украине арестовать имущество "Газпрома"
15:15
Бузова изменила отношение к Собчак после шокирующих известий
15:04
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова
Недвижимость

Реновация сократит очередь на жилье

Фото: stroi.mos.ru
Очередники могут рассчитывать на более быстрое получение новых квартир в Москве. Катализатором этого процесса станет реализация проведение в столице реновации жилья, заявил глава Строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, реализация программы будет осуществляться параллельно с выделением квартир для очередников.
прочитано 285 раз

Руководитель столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал о том, как воплощение в жизнь программы реновации скажется на москвичах, стоящих в очереди на получение квартир из городского фонда. Он заверил, что строительство домов по программе не скажется на объемах ввода жилья для очередников и других социальных категорий горожан.

ПО ТЕМЕ

Иностранные архитекторы помогут реновации

Москва начинает планировку кварталов под реновацию

Москва поможет обманутым дольщикам ЖК "Царицыно"

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

"Объем жилья, выделяемого в Москве для очередников, не будет сокращаться, – сказал Хуснуллин. – Об этом можно судить по бюджету на 2018 год и социально-экономическому прогнозу развития города до 2020 года".

По мнению руководителя Стройкомплекса города, программа реновации не только не замедлит очередь на социальное жилье, но и поможет тем, кто в ней находится, быстрее стать обладателями положенных квадратных метров. "Я думаю, что очередь будет сокращаться даже быстрее, так как очередники из домов, попавших в программу реновации, получат новые квартиры раньше, чем получили бы без программы", – передает слова Марата Хуснуллина "Российская газета".

Как рассказал ранее руководитель строительного комплекса города, строить жилые дома в пределах стартовых площадок реновации будут в два этапа: первый рассчитан на 2018-2019 годы, второй – на 2020-2021-й. Всего в адресный перечень кварталов для строительства домов под переселение по программе реновации вошли 210 стартовых площадок в 75 районах Москвы. 

Автор: Дмитрий Куклин20 октября 2017, 13:33

комментарии

Политика

Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа
Спасти жизнь Марьянову помешали полицейские
Жена Караченцова держится из последних сил
Бородина рассказала о болезни дочери и операции

Проишествия

Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства

К ней приставал известный продюсер
Культура

Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской

Звезду сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября

Здоровье

Оральный секс грозит мужчинам раком

Важную роль играет число партнеров
Шоу-бизнес

Радимов объявил сенсационную новость о Булановой

Бывший спортсмен дал откровенное интервью

Гороскоп

Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото будущего президента Украины
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
Юный рэпер убил продюсера-педофила
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru