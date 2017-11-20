Московская реновация станет примером для всего мира

Масштабная программа реновации, запущенная московскими властями, может стать примером для всего мира. В этом убежден глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Такой вывод Хуснуллин сделал на основе изучения аналогичного опыта переселения жителей из старых домов в новостройки. "В мире порядка тридцати мегаполисов, я был в двадцати семи. И могу сказать, что так комплексно развитием территорий внутри города пока еще никто не занимался", – сказал Хуснуллин в интервью журналу "Эксперт".

По его словам, близкий к московским реалиям опыт есть в Пекине и Стамбуле, но там модернизация старых районов идет не так активно. А в Германии, к примеру, реновацию частично оплачивают сами жители. "Я убежден, что, когда мы программу реновации запустим и построим первый микрорайон, весь мир будет ездить учиться уже к нам", – сказал руководитель стройкомплекса.

Марат Хуснуллин напомнил, что Москва занимается реновацией уже не первый год – стартовала программа еще при Юрии Лужкове, 18-ть лет назад. Первый ее этап выполнен на 97%, но для его завершения и старта нового было необходимо принятие федерального закона. Он был необходим для того, чтобы интересы всех жителей пятиэтажек были учтены.

Теперь переселение из хрущевок будет идти по строгим правилам. Люди получат новую квартиру площадью в среднем на 30% больше, а стоить она будет минимум на 30% дороже, отметил заммэра.

Кроме того, в законе о реновации разъясняется много технических вопросов: как готовить градостроительную документацию, как делать сводный план сетей. "Сегодня мы делаем граддокументацию, выносим ее на публичные слушания, и если жители одобрят, меняем решение и приступаем к стройке. Это один пример, таких деталей в законе много", – разъяснил Хуснуллин.

Если по прежней программе это было просто решение властей — переселяем, и все, – то теперь мы предоставили гражданам полноценное право выбора.

По закону если две трети жителей дома, который планируется снести, проголосовали "за", то оставшаяся треть должна с этим согласиться. Но и если одна треть жильцов приняла решение, что не хочет входить в реновацию, то оставшиеся две трети подчиняются. Глава стройкомплекса считает такой подход справедливым с точки зрения взаимоотношений между людьми.

Хуснуллин также напомнил, что городские власти дали обещание жителям, что их переселят в том же районе, где они живут. Эта норма прописана и в законе о реновации. Говоря о других плюсах масштабного переселения из ветхого жилья, глава стройкомплекса отметил, что жителей хрущевок ждет современное пространство с внутренними дворами, с первыми нежилыми этажами с общественными функциями, с парковочным пространством, с пешей доступностью к социальным и транспортным объектам.

Уровень отделки нового жилья будет комфорт-класса. "Мы сегодня закладываем технологию умного дома, умного микрорайона. Это – единое управление инженерными системами, каналы связи, раздельный сбор мусора, новый уровень безопасности", – рассказал Хуснуллин. Микрорайоны будут иметь плотность порядка двадцати пяти тысяч квадратных метров на гектар, а этажность домов будет разная – от 6 до 14 этажей.

Квартальная застройка. Красивая архитектура. Единая система управления. Будет много всего интересного.

Что касается себестоимости квадратного метра жилья по программе реновации, то, в зависимости от района она будет меняться, но в среднем составит порядка 85 тысяч рублей. Это выше себестоимости в квартирах, сдающихся без чистовой отделки. В домах, построенных по программе реновации, помимо высокого комфорта в квартирах, обязательно будут благоустроенные дворы с детскими площадками и подземные паркинги.

"Будут устанавливаться приборы учета самого высокого уровня с телеметрией, которые автоматически передают данные по расходу воды и электричеству. Это все вместе на круг и дает 85 тысяч", - пояснил Марат Хуснуллин. Из-за повышенных обязательств по качеству московские власти будут жестко отбирать подрядчиков строительства.

Одним из требований к ним будет обязательное сохранение зеленых насаждений в кварталах реновации. "Мы ставим себе принципиальную задачу – ничего не потерять, а по возможности увеличить. Даже если придется что-то вырубать, мы будем точно досаживать", – сказал заместитель мэра.

Говоря о финансировании программы реновации, Марат Хуснуллин отметил, что внебюджетных денег в ней не будет. "Это абсолютно социальная, бюджетная программа. Мы не планируем ничего покупать у бизнеса. У нас денег не хватит на программу, если мы начнем на рынке покупать", – сказал руководитель стройкомплекса.

Напомним, что в феврале 2017 года на встрече с президентом Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин анонсировал начало новой программы реновации. В процессе ее реализации предполагается снести более пяти тысяч хрущевок, переселив в новые дома более полутора миллионов москвичей.

Позже в Москве стартовал международный архитектурно-градостроительный конкурс по выбору концепция площадок реновации. Его итоги будут подведены в конце года, но уже сейчас известны кварталы, которые будут модернизированы в первую очередь. В частности, центром реновации станут Кузьминки – в этом районе предполагается снести почти 300 домов.



