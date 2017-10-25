Россиянам готовят рекордно низкую ипотеку

Министерство финансов России рассматривает вариант субсидий для отдельных категорий ипотечных заемщиков. Ставки по таким кредитам могут составить около 6% годовых, сказал замдиректора департамента финансовой политики ведомства Сергей Платонов.

Он отметил, что государственная программа субсидирования ипотеки закончена, однако сейчас россияне могут взять жилищный кредит примерно под 12% годовых. В Минфине, сказал Платонов на круглом столе "Эксперт РА", пока не планируют продолжать субсидирование "так массово и безадресно для всех граждан".

В ведомстве рассматривают вариант помощи лишь отдельным категориям заемщиков. Для них ставки по ипотеке могут быть близки к 6%, подчеркнул Платонов, отметив, что вопрос находится на стадии обсуждения. Чиновник добавил: пока неизвестно, какие банки будут выдавать льготные жилищные кредиты и сколько средств направят на осуществление программы. В целом пакет мер для реализации льготной ипотеки в Минфине намерены разработать уже до конца года.

Всего за последние годы на субсидирование ставок по жилищным кредитам государство потратило 15 миллиардов рублей, самих займов было выдано на более чем 928 миллиардов рублей. В 2017 году на субсидирование ставок пошло 3,7 миллиарда рублей.





Ранее в СМИ сообщили, что процентные ставки на покупку готового жилья и новостроек сравнялись. Как отметили эксперты, в октябре 2017 года размер базовой ставки по ипотечным кредитам десяти крупнейших банков составил 10,24%. "В октябре 2017 года средневзвешенные ставки предложения по ипотеке на готовое и строящееся жилье, рассчитанные для топ-15 ипотечных кредиторов, сравнялись и достигли уровня 9,6%", – заявили в Агентстве ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК).

При этом в прошлом году разница в ставках достигала 1,4 процентных пункта. За январь – октябрь 2017 года ставки снизились на 1,8 процентных пункта на первичном и на 2,8 на вторичном рынках. "Падение средневзвешенной ставки предложения по ипотечным кредитам ниже уровня 10% как на первичном, так и на вторичном рынке является новым рекордом", – добавили в АИЖК.

