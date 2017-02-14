В России рекордно снизится ставка по ипотеке

В 2017 году ипотечная ставка может упасть до рекордно низкого уровня. Эксперты ожидают роста спроса как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в 2017 году ипотечная ставка может упасть до 9,7-9,8%. Это произойдет вопреки завершению правительственной программы по субсидированию кредитного жилья, сообщает газета "Известия".

"По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам. Возможно, ставка достигнет однозначного числа", – отметил Стасишин.

Банки также уверены, что в этом году ипотечные ставки снизятся. По прогнозам аналитиков, в долгосрочной перспективе этот параметр опустится до 7-8% годовых, если Центробанк сдержит инфляцию в пределах 4%.

В конце 2016 года специалисты также заявили, что цены на недвижимость в России будут падать до 2018-2019 годов. По их словам, жилье станет дешеветь на 7-8% в год и к 2019-му достигнет дна. Специалисты указали на выгодное положение покупатели: при избыточном предложении они фактически могут диктовать свои условия продавцам.