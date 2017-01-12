Ипотеку лишили господдержки

1 января завершилась программа господдержки по ипотечным программам банков. Однако финансовые учреждения и строительные компании готовы компенсировать отсутствие субсидий акциями и скидками.

Власти обещали сохранить субсидирование ипотечных программ до марта 2017 года, пишет газета "Известия". Однако к 1 января срок госпрограммы подошел к концу, а новые распоряжения правительства в банки так и не поступили.

Прекращение программы подтвердили ряд строительных компаний. "На сегодняшний день программа не продлена, и с 1 января банки не предлагают программ по ипотеке с господдержкой", – заявила директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.

Клиенты банков группы "ВТБ", подавшие заявки на ипотеку по программе господдержки, которые были одобрены после 1 января, получат кредиты на соответствующих условиях на срок до 1 марта. При оформлении ипотеки в 2017 году будут действовать стандартные условия финансовых учреждений.

Представители строительных компаний утверждают, что могут предложить ипотеку даже на более выгодных условиях, чем с господдержкой. Первый вице-президент общественной организации предпринимателей "Опора России" Павел Сигал считает, что теперь большинство ипотечных кредитов будут выдавать по ставкам в пределах 13-14%.

"Это будет стимулировать застройщиков снижать цены или организовывать специальные акции, чтобы не допустить просадки по продажам жилья. В условиях, когда доходы населения сокращались последние 25 месяцев подряд, в массовом сегменте основную тяжесть отказа государства субсидировать ипотеку на себя примут застройщики", – заявил Сигал.

Когда на тебе 2 кредита и ипотека, надпись "Сбербанк всегда рядом" звучит недоброжелательно. — Анекдоты & Афоризмы (@The_Cool_Jokes) 2 января 2017 г.

Ранее вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что государство "потратило на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам 10,7 миллиарда рублей, и правительство продолжит движение в этом направлении". Однако министр строительства и ЖКХ Михаил Мень неоднократно утверждал, что господдержка ипотеки была актуальна при ключевой ставке более 17%. Субсидирование кредитов в 2017 году глава ведомства считал нецелесообразным в связи с тем, что банки могут их выдавать на идентичных условиях и без помощи государства.