Не стало Елбасы: умер первый лидер Казахстана

Глава республики выразил соболезнования родным политика.

В пятницу, 10 февраля, из Казахстана пришла печальная новость. Ушел из жизни один из первых лидеров независимой республики Сергей Терещенко. Он занимал руководящие посты еще в Казахской ССР, а после распада Советского Союза принял активное участие в становлении нового государства вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым.

В правительстве Нурсултана Назарбаева чиновник получил должность премьер-министра, он первым возглавил кабмин независимой республики. Свои обязанности Сергей Терещенко выполнял с 1991 до 1994 года. После отставки занялся бизнесом, считался одним из крупнейших предпринимателей в стране.

В советские годы политик занимал пост премьер-министра Казахской ССР, тогда Нурсултан Назарбаев был первым секретарем ЦК КП республики. Сергей Терещенко скончался на 72 году жизни. Об этом сообщает RT. Соболезнования родным и близким бывшего лидера страны выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уточняет портал zakon.kz.

К слову, ушедший политик несколько лет входил в команду первого президента Нурсултана Назарбаева. Однако после прошлогодних протестов и его, и его приближенных начали смещать с постов. Действующий глава государства постепенно начал лишать своего предшественника всех должностей и титулов.

После отмены ряда законов в Казахстане не стало Елбасы. Нурсултан Назарбаев утратил статус Лидера нации и на него начала распространяться уголовная ответственность. Последнего поста первый глава республики лишился 1 января 2023 года – его исключили из Конституционного совета.