"Давно умер и похоронили": что случилось с попавшим в больницу Назарбаевым

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занимал пост главы государства с 1991 по 2019 год, а до это руководил республиканским ЦК КП. После отставки с должности он получил титул Елбасы с множеством преференций.
Фактически политик остался во главе страны при новом президенте. Однако протесты января 2022 года позволили Касым-Жомарту Токаеву укрепить свою власть. Особенно ярко прошлогодние события комментировал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
В итоге в Казахстане попрощались с лидером нации. Действующий глава государства постепенно лишил Нурсултана Назарбаева полномочий. Кроме того, в республике запустили процедуру по возвращению столице первоначального названия.
Год назад протестующие среди прочего потребовали от властей Казахстана переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Сам Елбасы, в честь которого назвали столицу, временно пропал из информационного поля, чем породил слухи о смерти. "Давно умер и похоронили", – прокомментировал новость о пропаже первого президента Владимир Жириновский.
Очевидно, что негативные события и пристальное внимание мировой общественности могли негативно сказаться на здоровье пожилого политика. Не так давно 82-летний Нурсултан Назарбаев загремел в больницу.
В клинике первому президенту Казахстана провели операцию на сердце. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря бывшего лидера нации. Представитель политика также отметил, что операция прошла успешно, однако Нурсултан Назарбаев пока остается под наблюдением врачей.