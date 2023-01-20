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"Давно умер и похоронили": что случилось с попавшим в больницу Назарбаевым

В Казахстане попрощались с лидером нации.
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занимал пост главы государства с 1991 по 2019 год, а до это руководил республиканским ЦК КП. После отставки с должности он получил титул Елбасы с множеством преференций.

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 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Фактически политик остался во главе страны при новом президенте. Однако протесты января 2022 года позволили Касым-Жомарту Токаеву укрепить свою власть. Особенно ярко прошлогодние события комментировал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

В итоге в Казахстане попрощались с лидером нации. Действующий глава государства постепенно лишил Нурсултана Назарбаева полномочий. Кроме того, в республике запустили процедуру по возвращению столице первоначального названия.

Год назад протестующие среди прочего потребовали от властей Казахстана переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Сам Елбасы, в честь которого назвали столицу, временно пропал из информационного поля, чем породил слухи о смерти. "Давно умер и похоронили", – прокомментировал новость о пропаже первого президента Владимир Жириновский.

Очевидно, что негативные события и пристальное внимание мировой общественности могли негативно сказаться на здоровье пожилого политика. Не так давно 82-летний Нурсултан Назарбаев загремел в больницу.

В клинике первому президенту Казахстана провели операцию на сердце. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря бывшего лидера нации. Представитель политика также отметил, что операция прошла успешно, однако Нурсултан Назарбаев пока остается под наблюдением врачей.

Нурсултан Назарбаев. Фото: kremlin.ru
Автор: 20 января 2023, 13:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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