Шольц боится: Германия потребовала снять с России санкции

После начала специальной военной операции России на Украине многие западные страны, до этого активно поджигающие региональный кризис, решили ввести против нашего государства экономические санкции. К ограничениям присоединились члены Евросоюза, СЩА, Канада, Великобритания, Австралия и Япония. Однако дальше всех умудрилась пойти Литва.
Сегодня воздушное сообщение на европейским континентом и так ограничено, поэтому Вильнюс решил воспользоваться ситуацией, чтобы заявить о своей значимости, и ввел против Москвы транспортную блокаду, лишив ее возможности направлять товары в Калининград по суше. Однако данная мера вызвала возмущение в Берлине.
Германия потребовала от Литвы снять с России санкции. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, власти республики, объясняя свое решение, ссылаются на Брюссель, мол действуют исключительно в рамках санкций Евросоюза. Однако правительство ФРГ справедливо напоминает, ЕС не ограничивал транзит "из России в Россию".
Более того, авторы статьи подчеркнули, что лично канцлер Германии Олаф Шольц призвал литовские власти отменить транспортную блокаду Калининграда. По словам журналистов, глава немецкого кабмина боится, что Россия применит силу, чтобы пробить к своей территории сухопутный коридор.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц не раз указывал на то, что одна из его важнейших задач заключается в том, чтобы не допустить участия НАТО в войне с Россией", – пишет Der Spiegel.
Кроме того, в журнале отметили, что в минувший четверг, 30 июня, в правительстве Литвы уже сообщили о давлении со стороны ФРГ. Берлин якобы требует от Еврокомиссии отказаться от санкций в отношении Калининграда.