Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
партнеры
Четверг
30 июня
Лента новостей
19:37
Все ноги в штифтах: изрезанная хирургами вдова Караченцова истекла кровью
19:00
Собрали всем миром: белоснежный роскошный гроб Нарцисса обошелся в 200 тысяч
18:49
Чудовищные высказывания: Песков поставил на место охамевшего Джонсона
18:24
"Найдем тебя": поднявшему из могилы Гитлера Баскову угрожают расправой
17:51
"Не вместились": продюсер о судьбе привезенной на прощание с Нарциссом горы роскошных роз
17:40
У пассажира московского метро похитили деньги после просьбы позвонить
17:35
"Там есть доза": Разина обвинили в провокации причины смерти Шатунова
17:04
Наш Гуляев шьет не хуже: Киркоров отказался платить миллионы унижающим Россию DOLCE & GABBANA
17:03
Сердце сильно повреждено: появились шокирующие подробности состояния внутренностей Шатунова
16:56
"Объявили экономическую войну": о чем говорили Лукашенко и Лавров
16:41
Обеспечила работой, жильем и авто, но пожалела, что его рассекретила: как живет сын Кудрявцевой
16:31
"Матка трухлявая": Солнцев разочаровался в оплодотворении сморщенной жены
16:27
Песков рассказал о контактах Путина и Байдена после начала спецоперации
15:51
"Я должна его бросить": болтающаяся якорем Пугачева наплевала на мужа перед разводом
15:21
Женившийся на пигалице развратник Епифанцев притащил в дом еще двух девиц: Это не просто друзья
15:07
Давно такого не видели! Река в Южно-Сахалинске кишит рыбой (видео)
14:51
Объявившая о беременности почерневшая Орбакайте оказалась в больнице
14:41
По всей России ищут "резиновые" квартиры из-за махинаций с долями и пособиями
14:39
"Секс": Трясущую набухшей грудью Муцениеце обласкала сочная красотка
14:08
Не поделили парня? Две девушки отмутузили друг друга прямо на улице
13:54
"Не прощаюсь с тобой": сексуальная жена в дерзком мини блеснула у гроба Нарцисса
13:53
Ни дня без конфузов: Старик Байден опозорил президента Южной Кореи у всех на глазах
13:51
Москвичам рассказали о погоде в начале июля
13:41
"Скопище педофилов": мерзкая правда о "Ласковом мае" вылезла наружу после кончины Шатунова
13:28
Сам принял роды у жены, а потом бросил ее ради беременной любовницы: что стало с актером Яценко
13:15
"Держат в заложниках": Найдено безжизненное связанное тело Валерии
12:58
В подмосковном офисном центре рухнул лифт с пассажирами
12:43
Удравший из России Серебренников лишился самого дорогого: Все
12:41
Господи, помилуй: шикарный гроб с Нарциссом утонул на глазах жены и дочери
12:35
Из церкви в Подмосковье украли иконы
12:23
Обругавшая беглых звезд Поплавская сгребла с россиян кругленькую сумму: Поеду в долгожданный отпуск
12:16
Воровка из Подмосковья покусала продавщицу магазина
12:08
Тихий ужас: как выглядит в гробу пролежавший десять дней Пьер Нарцисс
11:55
"Не воровка, не шалава": изрыгающую под водкой Кудрявцеву отхлестали до одури
11:48
Похоронившая любимого старика жена Петросяна предъявила набухшее пузо: Цветущая
11:12
Сумма крупная: мечтающая спастись от проклятого рака Заворотнюк увязла в долгах
11:10
"Уже нет на этой земле": Новая любовь похоронившего жену Шаляпина оказалась на том свете
10:43
Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере
10:22
Натянули задницу на лицо: что пришлось пережить обгоревшей в пожаре Хлебниковой
10:21
"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика
09:31
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
09:03
Не смогли спасти: Убитая разводом с мужем Пугачева оказалась на кладбище
08:43
"Я влюбилась в другого": жена Мартиросяна ошарашила заявлением после слухов о разводе
06:32
Вышла за японца, бросила актерство и сработалась с Абрамовичем: куда пропала Анастасия Немоляева
04:13
Цены на пентхаусы начинаются от 16,9 млн
02:33
"Однушки" Подмосковья на 42% дешевле
00:17
День Мануйло и Савелия: что нельзя делать 30 июня 2022 года
20:53
В ХМАО пьяный водитель устроил погоню со стрельбой
19:48
В Краснодарском крае произошло массовое ДТП
19:37
"В шаге от смерти": агрессивные змеи напали на звезду "Гончих"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не смогли спасти: Убитая разводом с мужем Пугачева оказалась на кладбище
Тихий ужас: как выглядит в гробу пролежавший десять дней Пьер Нарцисс
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино
Натянули задницу на лицо: что пришлось пережить обгоревшей в пожаре Хлебниковой
"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Чудовищные высказывания: Песков поставил на место охамевшего Джонсона

Чудовищные высказывания: Песков поставил на место охамевшего Джонсона

Владимир Путин уже получил приглашение на саммит G20, напомнил Дмитрий Песков.
прочитано 210 раз

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса международные отношения России и западных стран резко ухудшились. НАТО и Евросоюз, сделавшие все возможное для усиления кризиса на Украине, фактически бросили ее на произвол судьбы, отказавшись вести переговоры по гарантиям безопасности.

ПО ТЕМЕ

"Объявили экономическую войну": о чем говорили Лукашенко и Лавров

"Это их кризис": Джонсон потребовал восстановить границы Украины

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

 Борис Джонсон

Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Некоторые западные политики в погоне за рейтингом и вовсе допускают абсолютно хамские выражения в адрес нашей страны. Так, глава британского кабмина Борис Джонсон назвал российского лидера Владимира Путина "изгоем". Премьер-министр Соединенного Королевства выразил уверенность, что президент РФ откажется от участия в саммите G20.

Однако стремительно теряющий рейтинг глава правительства Великобритании получил жесткий ответ из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 30 июня, во время брифинга обратил внимание на его скандальную риторику. Об этом сообщает Пятый канал.

Во время общения с журналистами чиновник обратил внимание, что британский премьер допускает самые разные высказывания и порой говорит абсолютно "чудовищные" вещи.

Кроме того, по данным телеканала RT, официальный представитель Кремля подчеркнул, что высказывания Бориса Джонсона никак не повлияют на решения Владимира Путина относительно участие в международном саммите. Чиновник напомнил, что Москва уже получила приглашение и рассматривает вопрос об участии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Автор: 30 июня 2022, 18:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство

Без лишних проволочек
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: шикарный гроб с Нарциссом утонул на глазах жены и дочери

Прощай, "шоколадный заяц"
Шоу-бизнес

Натянули задницу на лицо: что пришлось пережить обгоревшей в пожаре Хлебниковой

Певица хлебнула горя
Шоу-бизнес

Сам принял роды у жены, а потом бросил ее ради беременной любовницы: что стало с актером Яценко

Как живет звезда сейчас

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

Не поделили парня? Две девушки отмутузили друг друга прямо на улице
Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере
В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
В Петербурге загорелся частный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+