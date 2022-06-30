Чудовищные высказывания: Песков поставил на место охамевшего Джонсона

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса международные отношения России и западных стран резко ухудшились. НАТО и Евросоюз, сделавшие все возможное для усиления кризиса на Украине, фактически бросили ее на произвол судьбы, отказавшись вести переговоры по гарантиям безопасности.
Некоторые западные политики в погоне за рейтингом и вовсе допускают абсолютно хамские выражения в адрес нашей страны. Так, глава британского кабмина Борис Джонсон назвал российского лидера Владимира Путина "изгоем". Премьер-министр Соединенного Королевства выразил уверенность, что президент РФ откажется от участия в саммите G20.
Однако стремительно теряющий рейтинг глава правительства Великобритании получил жесткий ответ из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 30 июня, во время брифинга обратил внимание на его скандальную риторику. Об этом сообщает Пятый канал.
Во время общения с журналистами чиновник обратил внимание, что британский премьер допускает самые разные высказывания и порой говорит абсолютно "чудовищные" вещи.
Кроме того, по данным телеканала RT, официальный представитель Кремля подчеркнул, что высказывания Бориса Джонсона никак не повлияют на решения Владимира Путина относительно участие в международном саммите. Чиновник напомнил, что Москва уже получила приглашение и рассматривает вопрос об участии.