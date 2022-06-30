"Объявили экономическую войну": о чем говорили Лукашенко и Лавров

В четверг, 30 июня, руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Белоруссию, где провел встречу с президентом Александром Лукашенко. Глава РБ тепло встретил министра иностранных дел РФ, назвав его "главным дипломатом мира".
На переговорах в Минске стороны обсудили вопросы региональной безопасности и взаимодействия двух государств в условиях усилившейся угрозы со стороны НАТО. Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад уже ведет против России и Белоруссии гибридную войну. По словам политика, недружественные страны начали с информационных атак.
Глава МИД РФ передал президенту Белоруссии привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА ФАН. Президент заметил, что сегодня между Москвой и Минском складываются особые отношения. По его словам, диалог между союзными странами и Западом, наоборот, не клеится – там перестали прислушиваться к нашим дипломатам.
Глава государства привел в пример решение Литвы закрыть транзитное сообщение между материковой Россией и Калининградом. Он отметил, что Вильнюс действует себе во вред.
"Уже объявили экономическую войну", – посетовал Александр Лукашенко.
После завершения встречи Сергей Лавров дал интервью Журналистам. По данным Пятого канала, дипломат подчеркнул, что Москва всегда выступает за диалог и договор на основах равноправия. Меж тем, по словам министра, в России понимают, как к таким договоренностям относятся в НАТО.