После начала специальной военной операции по защите мирных жителей независимых ДНР и ЛНР наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением западного мира. Изначально американский лидер Джо Байден ввел против России энергетическое эмбарго. Его европейские союзники тоже решили поддержать санкции, однако получили жесткий ответ от президента Владимира Путина. Теперь Евросоюзу приходится обходить собственные ограничения.
Проблемы с отечественным газом у европейских потребителей возникло после распоряжения главы государства о переходе на рублевые расчеты за экспорт голубого топлива. Члены ЕС долгое время не могли понять, как обеспечить своих граждан и промышленность жизненно необходимым ресурсом и при этом не нарушить санкции против России.
В итоге Брюсселю пришлось разработать план, который, по их мнению должен устроить Москву. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
"Евросоюз разработал новый план по закупке российского газа, который позволяет избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования Путина".
Новые правила предполагают, что импортеры российского газа после оплаты в долларах и евро должны заявлять об окончательном выполнении своих обязательств. При этом Еврокомиссия не исключила варианта открытия расчетных счетов в отечественных банках. Об использовании рублевых платежей в документе не говорится.
Авторы статьи подчеркнули, что ряд стран Евросоюза – Италия, Франция и Германия – поддержали новый план, который должен помочь им обойти санкции против России. Однако до Польши ничего не дошло. Власти республики попросили послов ЕС еще раз собраться для обсуждения документа.