Украина задолго до начала специальной военной операции на Донбассе имела все шансы предотвратить конфликтную ситуацию, договорившись с Россией о гарантиях безопасности. Москва требовала от Киева соблюдать нейтралитет, то есть отказаться от идеи вступления в НАТО. К сожалению, правительство Владимира Зеленского пренебрегло интересами собственных граждан и пошло на поводу у заокеанских советников. Членства в военно-политическом блоке Незалежная так и не добилась, а разочарование пришлось уже после усиления кризисной ситуации.
Сегодня на Украине прекрасно понимают, что Североатлантический альянс фактически кинул страну. Даже высокопоставленные политики, всеми силами обеляющие НАТО, после начала спецоперации потерли всякие надежды. Вот и глава МИД Дмитрий Кулеба сменил свою комплементарную риторику на критику.
Об отношении Киева к Брюсселю глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью американскому агентству Bloomberg. Он обратил внимание на бездействие альянса. По словам дипломата, поддержка Евросоюза сегодня более очевидна.
Примечательно, что к этой самой помощи Дмитрий Кулеба отнес не только финансовые вливания, но и антироссийские речевки некоторых европейских политиков. По его мнению, НАТО как союз вообще ничего не сделал для Незалежной.
Министр иностранных дел Украины сыронизировал, мол, раньше считалось, что военно-политический блок способен действовать решительно, пока Евросоюз ограничивается лишь словами озабоченности.