Тяжелобольного Жириновского ввели в кому и подключили к ИВЛ

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский попал в больницу в начале февраля из-за заражения новым вирусом. За состоянием политика внимательно следят, однако информация поступает противоречивая. Теперь стало известно, что ситуация ухудшилась настолько, что Жириновского ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.
Ранее стало известно, что поражение легких достигает 75%, легкие стали отказывать. Политик с трудом говорил и дышал, также ему диагностировали двусторонний отит и анемию. Говорили, что из-за низкого уровня железа может потребоваться переливание крови.
В пресс-службе ЛДПР опровергали информацию о тяжелом состоянии Владимира Жириновского, однако теперь известно об ухудшении. Новость о подключении 75-летнего политика к аппарату искусственной вентиляции легких появилась в телеграм-канале Mash.
Буквально на прошлой неделе заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Владимиру Вольфовичу значительно лучше и поблагодарил народ за поддержку. Сын Жириновского коротко высказался о здоровье отца: "Только живи".