Появилась новая информация о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского

Состояние лидера ЛДПР стабильное.

В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за заражения коронавирусом. Легкие пожилого политика были поражены до 75%. Появлялись разные слухи о состоянии лидера ЛДПР. Например, на днях сообщалось, что депутату стало хуже, но эти данные опровергли его соратники.

В пятницу, 18 февраля, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов рассказал о состоянии Жириновского. По его словам, Владимир Вольфович идет на поправку, однако он по-прежнему требуется наблюдение специалистов. Нилов выразил благодарность врачам, а также людям, которые шлют лидеру либерал-демократов слова поддержки. Об этом пишет "Царьград".

Примечательно, что в течение года Жириновский вакцинировался восемь раз. Политик призывал граждан следовать его примеру. Специалисты же рекомендуют придерживаться графика прививок.

Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева объяснила причину госпитализации Владимира Жириновского. По ее словам, вакцинировавшись восемь раз, политик фактически "обучил свою иммунную систему не видеть вирус".