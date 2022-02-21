СМИ: зараженному коронавирусом Жириновскому может потребоваться переливание крови

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР), депутат Государственной Думы Владимир Жириновский оказался в больнице в начале февраля из-за заражения коронавирусом. В течение нескольких недель поступают противоречивые данные о состоянии политика.
Как сообщает телеграм-канал Mash, степень поражения легких Владимира Вольфовича по-прежнему составляет 50-75%. Также журналисты узнали, что у пожилого депутата двусторонний отит и анемия средней тяжести. Медики якобы пытаются поднять уровень железа препаратами, политику может потребоваться переливание крови.
В пресс-службе ЛДПР опровергли эту информацию, сообщив, что Жириновский идет на поправку. Слова представителей Либерально-демократической партии приводит РИА Новости.
Напомним, что еще на прошлой неделе заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов рассказывал, что Владимиру Вольфовичу значительно лучше, а также благодарил врачей и людей, которые шлют политику слова поддержки.
Ранее о госпитализации Владимира Жириновского высказывался его сын Игорь Лебедев. Слова бывшего вице-спикера Госдумы приводили "Дни.ру".