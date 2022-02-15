Во время переговоров с лидерами западных стран президент США Джо Байден объявил дату вторжения России на Украину. Хозяин Белого дома якобы знает, что полномасштабный конфликт будет развязан 16 февраля. Перед так называемым наступлением будет шквал ракетных ударов и кибератаки, говорил американский лидер. Примечательно, что в Евросоюзе довольно скептически относятся к таким данным и предпочитают по-другому интерпретировать информацию, предоставленную разведчиками.
Разногласия между США и ЕС напомнили бывшему депутату Верховной Рады Владимиру Олейнику события, которые происходили на Украине восемь лет назад. Экс-парламентарий напомнил, что в 2014-м европейские политики выступали за перезагрузку власти в стране, но Вашингтон поспособствовал государственному перевороту. В итоге был вспыхнул конфликт в Донбассе.
"Сегодня точно так же", – считает собеседник "Царьграда".
Ранее директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок назвал страх Владимира Зеленского лишиться поста президента главной причиной невыполнения Украиной Минских соглашений. Подробнее об этом писали "Дни.ру".