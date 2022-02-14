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Политика
Зеленский назвал большой ошибкой переезд посольств на Западную Украину

Зеленский назвал большой ошибкой переезд посольств на Западную Украину

Нет Западной Украины, отметил Владимир Зеленский.
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Недавно стало известно о том, что некоторые диппредставительства решили переехать на Западную Украину из-за возможного "вторжения" России. Незалежную якобы покидает часть иностранных дипломатов: например, американские, японские, австралийские.

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Эту новость прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы государства, они совершают большую ошибку, ведь если война произойдет, она коснется всех. Мол, нельзя быть "в пяти часах" от проблем. Также лидер отметил, что нет такого понятия, как Западня Украина, потому что Украина – целостная страна.

Западные политики продолжают заявлять о подготовке России к "вторжению" на Украину. В Москве не единожды уверяли в том, что никто ни на кого нападать не собирается. Российская сторона лишь призывает НАТО не расширяться на восток. Президент России Владимир Путин считает действия альянса очень опасными.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на слухи о бегстве его родных с Украины. Глава государства заявил, что члены его семьи находится в стране, а также раскритиковал олигархов, которые спешно покидают территорию. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 21:04 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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