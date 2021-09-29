Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего сотрудника Комитет госбезопасности (КГБ).

В Минске айтишник Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия. Первый был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру правоохранителей. Согласно официальному сообщению белорусского Следственного комитета, силовики ходили по адресам, где могли находиться люди, которые причастны к терроризму. Зельцер отказывался открывать дверь правоохранителям, поэтому тем пришлось ее ломать.

Александру Лукашенко быстро сообщили о случившемся. Как сообщает приближенный к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого", президент поручил разобраться в произошедшем "буквально посекундно", поскольку не все детали были известны. Глава государства считает, что в первую очередь необходимо оказать помощь семье погибшего сотрудника КГБ.

"Безнаказанным это не останется", – сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости вынести вопрос смертной казни на отдельный референдум. Напомним, такая форма наказания до сих пор применяется в Белоруссии, но не в отношении женщин и несовершеннолетних. В республике человека могут приговорить к смертной казни за особо тяжкое преступление. Примечательно, что в других странах СНГ и Европы давно отказались от таких приговоров.