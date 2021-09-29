Оппозиционер возложил на Лукашенко ответственность за убийство сотрудника КГБ.

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало считает, что президент Александр Лукашенко несет ответственность за убийство сотрудника КГБ РБ, которое произошло 28 сентября в Минске. По его словам, "самозванец" просчитался, когда позволил силовикам безнаказанно действовать против граждан страны. Цепкало назвал Лукашенко главным террористом центральной Европы.

По мнению оппозиционера, Лукашенко лишил граждан Белоруссии выборов и возможности законно защищать свои права. В этих условиях политик считает действия белорусов против силовиков оправданными.

"Последователю фашистов и НКВД неведомы гены потомков партизан", – заявил Цепкало.

Он также подчеркнул, что у граждан есть право давать отпор силовикам до тех пор, пока они не прекратят действовать в интересах режима и не арестуют президента Лукашенко, который, по версии оппозиционера, является главным террористом центральной Европы.

"Лукашенко украл выборы, украл закон и предоставил право на произвольное убийство белорусов наемникам в погонах", – считает Цепкало.

Политик отметил, что президент Белоруссии просто не оставил гражданам страны иного способа для защиты своей жизни. Он добавил, что человек, убивший сотрудника КГБ, хорошо зарабатывал и мог просто уехать из страны, но не сделал этого.

Как сообщает портал "360", гражданина, стрелявшего в сотрудника КГБ, звали Андрей Зельцер. Он работал в IT-компании. Ранее он публиковал в соцсетях фотографию ружья из которого, предположительно, был убит силовик. Отметим, что Генпрокуратура РБ признала законными действия сотрудников КГБ во время штурма квартиры.