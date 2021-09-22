Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Среда
22 сентября
Лента новостей
18:58
Стремительно ухудшается: состояние Ефремова в тюрьме резко изменилось
18:46
Вдвое меньше Пугачевой: Милявская озвучила размер своей пенсии
18:11
"Ночью молюсь": Запуганный сын Рудковской и Плющенко боится жестокого наказания
18:08
Экс-министр Латушко сравнил режим Лукашенко со сталинизмом
17:55
Недавно родившей звезде "Кухни" отказали в операции: Я больше не могу ходить с этим
17:47
"Полный треш": разбушевавшаяся Бузова вызвала оторопь
17:45
В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
17:21
Как выглядит свежий памятник на могиле умершего от ковида единственного сына Моргуновой
17:21
Мартиросян вылил ушат помоев на униженную Собчак
17:19
Звезда сериала "ИП Пирогова" вновь стала мамой
17:12
"Чтоб ты сдохла!": Гузеева рыдает в гримерке Первого канала
17:03
Бешеные деньги: сколько жених Бритни Спирс потратил на обручальное кольцо
17:03
Украина возвращается в "бандитские" 90-е – политолог Мезюхо
16:51
Упал к ее ногам: Янковского сняли в ресторане с вдовой известного писателя
16:28
ЭКМО и 92% поражения легких: госпитализированный Звягинцев пришел в себя после комы
16:21
"Такой правдивый чувак": обозлившийся Пригожин плюнул в Шнурова
16:17
"Простите, что МакSим выжила": Красовский оправдался за скандальные "похороны" певицы
16:11
В Кремле оценили скандальное заявление Эрдогана по Крыму
16:09
Ходит в храм: Муцениеце заговорила о Боге не фоне обвинений в связи с женатым и изменах мужу
15:58
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
15:53
"Здоровенный диаметр": Брежнева откровенно ответила на вопрос о пластике
15:42
Отчаявшаяся Бузова взвыла из-за травли: Я не девочка для битья!
15:41
Долину заставили вернуть украшения по цене квартиры
15:24
Известная актриса загорелась на собственном празднике
15:11
53-летняя Фандера неожиданно показала пышную грудь
15:11
"То нога, то сердце": Увядающая Пугачева взывает к ангелам-хранителям
15:01
Ставшего режиссером года Козловского затоптали за самолюбование
14:44
"У меня нет другого выхода": известный актер оставил жену и пятерых детей
14:42
"Забеременела от мужчины старше": Ума Турман сделала аборт
14:41
"Смотрит мои фотографии": Бузова нанесла бывшему мужу удар ниже пояса
14:40
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
14:34
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
14:20
"Я родила": Бузова шокировала словами о ребенке
14:20
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
14:13
Глава АвтоВАЗа озвучил цены на новый внедорожник Lada
14:02
"Меня подкосила болезнь": обнищавший Басков ищет жену
14:01
"Стало невыносимо": Бородина пожаловалась на бросившую гимнастику дочь
13:47
Пропавшую Спирс выслали из страны: Певица спит на полу
13:46
"Жуткое и травмоопасное место": народ в шоке от роскошной квартиры Петрова
13:36
Олеся Железняк раскрыла секреты 7-го сезона любимого сериала "Сваты"
13:27
Аборт и измена жене: Башарова втянули в грязный скандал с генетической экспертизой
13:24
Власти выделят 100 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
13:23
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли ради недвижимости
13:00
"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку
12:53
Ургант опубликовал редкое фото маленькой дочери: Вы одинаковые
12:52
За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:45
"Старая бездарная страшная крыса": Апексимова объяснила внезапное исчезновение
12:17
Оставшаяся без мужика Решетова показала срам
12:08
"Отекают мозги": Располневшая Лель прячет искаженное лицо
12:03
Власти помогут трудоустроиться россиянам при долгом поиске работы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дождалась!": Бузова страстно вцепилась в порвавшего с дружком Лазарева
"Чтоб не слетели": сильно втянувшей живот Бузовой пришлось крепко держать трусы
"Настя, живи!": люди кинулись в церковь из-за раздавленной Волочковой
Изменившаяся Барановская вызвала переполох: Вылитая Пугачева
"Разрезанное сердце, я не спал два года": как живет вернувшийся на Украину актер Горбунов
Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Экс-министр Латушко сравнил режим Лукашенко со сталинизмом

Экс-министр Латушко сравнил режим Лукашенко со сталинизмом

Павел Латушко записал обращение к белорусам с красноречивым названием "Сталинизм = лукашизм".
прочитано 192 раза

Бывший белорусский министр культуры и дипломат Павел Латушко рассказал, что в Белоруссии увеличилось количество доносов. По словам оппозиционного политика, граждане, симпатизирующие властям республики, постоянно сообщают в правоохранительные органы о всех действиях нелояльных белорусов.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко заявил о готовности обсуждать новую конституцию Белоруссии

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Павел Латушко сравнил режим президента Александра Лукашенко со сталинизмом. Он осудил белорусов, которые, не думая о последствиях, пишут доносы на сограждан. Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" даже процитировал нелестные отзывы одних людей в отношении других.

По словам политика, белорусские "кибер-партизаны" получили доступ к базе звонков в правоохранительные органы и на основе этих данных составили "карту предателей". На ней отражены адреса, откуда шли доносы. Оппозиционер подчеркнул, что все имена доносчиков навсегда зафиксированы.

"Как политик, уверен, что все преступники, независимо от статуса и рода занятий, ответят по закону", – заявил Латушко.

Экс-министр отметил, что белорусские власти применяют различные наказания к гражданам, на которых получили доносы. Он сравнил режим Лукашенко со сталинизмом и выразил сожаление, что уроки истории до сих пор не усвоены.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: president.gov.by
Автор: 22 сентября 2021, 18:08 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку

Высший пилотаж
Шоу-бизнес

"Забеременела от мужчины старше": Ума Турман сделала аборт

Актриса страдала
Шоу-бизнес

Народ ахнул при виде иссохшей МакSим: Надела платье 6-летней дочери

Публика обеспокоена
Шоу-бизнес

Гагарина врезала бывшему мужу после новости о предстоящем суде: Злой, скупой, лживый

Артистка вышла из себя

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
Воробьев отреагировал на рост числа госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье
В России за сутки выявили более 19 тысяч больных ковидом

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
Под Калугой осудили двух наркодилеров из Подмосковья
Устроившему бойню в пермском вузе ампутировали ногу
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+