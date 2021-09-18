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Политика
Лукашенко назвал некоторые территории Польши и Литвы белорусскими землями

Лукашенко назвал некоторые территории Польши и Литвы белорусскими землями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал громкое заявление на мероприятии в День народного единства.
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Белорусский телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео с речью Александра Лукашенко по случаю Дня народного единства в пятницу, 17 сентября. Во время выступления президент назвал находящиеся рядом с Белоруссией государства "соседями от Бога", а также отметил, что белорусы всегда стремятся к миру и дружбе с этими странами.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Также Александр Григорьевич подчеркнул, что Белоруссия никогда "не зарилась на чужой клочок земли", поскольку хватает своей. Вместе с тем президент заявил, что польский Белосток, а также литовский Вильнюс и территория вокруг него – это белорусские земли. Глава государства пояснил, что вспомнил об этом вовсе не в упрек кому-то.

После этого Лукашенко заявил, что основой общества являются внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство.

Напомним, отношения Запада и Белоруссии сильно испортились в прошлом году. Многие европейские страны не признали результаты президентских выборов, которые состоялись в республике в августе 2020-го. Далее последовало множество санкций против Белоруссиии.

Ранее "Дни.ру" писали об интеграции России и Белоруссии. Экс-дипломат Павел Мацукевич считает, что республика в конечном итоге лишится суверенитета, а эксперт Европейского центра международных отношений (ECFR) Павел Слюнькин и вовсе заявил, что Кремль в этом вопросе сделал ставку на медленное удушение и укрепление своей роли.

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 сентября 2021, 18:04 Источник: Telegram-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
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