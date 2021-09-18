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Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах онлайн

Сергей Собянин проголосовал на всероссийских выборах в Госдуму в онлайн-режиме в столичном Общественном штабе по наблюдению за выборами.
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Мэр Москвы напомнил, что ранее электронное голосование в тестовом режиме применяли на региональных выборах, а сегодня оно доказывает свою эффективность на федеральных выборах в Госдуму.

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Более 1,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы, несмотря на огромное количество DDOS-атак дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным", — заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что онлайн-голосование значительно упрощает процедуру выборов, делает ее комфортной и современной, а также повышает активность избирателей.

"Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования", — подчеркнул Собянин.

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму подали более 2 млн москвичей, при этом число проголосовавших уже приближается к 1,5 млн человек.

Напомним, всероссийские выборы в Госдуму проходят три дня — с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Москве жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и части районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского могут проголосовать еще и на выборах в Мосгордуму, а жители района Щукино — выбрать муниципальных депутатов.

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Фото: М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 18 сентября 2021, 16:12 Источник: Общественная палата Москвы ✓ Надежный источник

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