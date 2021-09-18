Более 1,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

В онлайн-выборах в Москве приняли участие уже более 1,3 миллиона жителей столицы. На утро субботы, 18 сентября, явка на дистанционное голосование превысила 63,5%.

Голосование идет в штатном режиме, система работает стабильно. Москвичи могут проголосовать онлайн круглосуточно до 20 часов вечера 19 сентября.

На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось более двух миллионов избирателей. ДЭГ позволяет отдать голос тем, кто в дни выборов находится за пределами Москвы

Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами продолжает работу. За порядком следят наблюдатели, операторы видеоцентра. Любой желающий может следить за ходом голосования при помощи сервиса обзервер на портале mos.ru.

Участники дистанционного голосования могут выиграть ценные призы: сертификаты на покупки продуктов, одежды, драгоценностей, походы в рестораны и кафе, а также автомобили и однокомнатные квартиры.

В России с 17 по 19 сентября проходит Единый день голосования. В Москве выбирают депутатов Государственной Думы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино.