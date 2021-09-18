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Политика
Эксперт: Москвичи действительно поддерживают дистанционный формат голосования

Эксперт: Москвичи действительно поддерживают дистанционный формат голосования

Эксперт призвал партии учиться на своих ошибках и не саботировать онлайн-голосование.
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Во многих регионах России завершился или подходит к концу второй день выборов в Государственную Думу. У жителей европейской части страны еще достаточно времени, чтобы проголосовать. Те, кто подал заявку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), могут сделать это гораздо быстрее.

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Депутат Московской городской думы Александр Козлов заметил высокую активность жителей столицы, которые решили сделать свой выбор, используя современные технологии. "Москвичи действительно поддерживают дистанционный формат голосования", – сказал он.

Козлов считает ошибкой отказ некоторых партий призывать своих избирателей голосовать онлайн. "Пусть учатся на своих ошибках", – обратился он к кандидатам-противникам ДЭГ.

Депутат отметил безопасность дистанционного голосования во время пандемии коронавируса и высокий уровень организации выборов в целом. Он напомнил, что на каждом избирательном участке в Москве работают наблюдатели, более 16 тысяч – от Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Мы в группе разбора смотрим эпизоды, которые наблюдаем в СМИ, соцсетях, нам приходят, и мы их разбираем", – рассказал Козлов.

Напомним, выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Уже известно, что спустя сутки явка онлайн-избирателей составила свыше 63%. Утром в субботу сообщалось, что дистанционно проголосовали 1,3 миллиона человек.

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Фото: М. Денисова/www.mos.ru
Автор: 18 сентября 2021, 15:42 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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