Володин назвал доклад Европарламента вмешательством в дела России: Занимайтесь обустройством своих стран

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию.

В четверг Европарламент утвердил доклад по отношениям ЕС с Россией. В документе предлагается, например, расширить санкции против РФ, снизить зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и готовиться к непризнанию результатов выборов в Государственную Думу, запланированных на 17-19 сентября, если голосование будет признано нечестным.

Вячеслав Володин считает, что решение Европарламента носит недружественный характер. По его словам, Запад пытается вмешаться во внутренние дела России и оказать давление на ее население. "Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан", – сказал председатель Госдумы.

Володин заявил, что будет сделано все для защиты России от недружественных действий, ведь таким образом, уверен политик, пытаются остановить развитие государства.

Также политик напомнил, что на выборах в Госдуму будут работать наблюдатели. Он отметил, что избирательный процесс в России открытый, в отличие от голосования в США и европейских странах. Вячеслав Володин обратился к западным политикам: "Вы занимайтесь обустройством своих стран, решением вопросов граждан, которые вас избирают. Что же касается граждан России, они сами знают за кого голосовать, кого поддерживать".