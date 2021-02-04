"Человек, на которого можно положиться": Вячеслав Володин отмечает 57-й день рождения

Несмотря на ответственную и тяжелую работу на посту спикера Государственной Думы, Вячеслав Володин находит время помогать творческому сообществу. Народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка в беседе с "Дни.ру" напомнил, что председатель ГД поддержал академию в тот момент, когда она очень нуждалась в помощи.
"Были трудные времена, Вячеслав Володин помог нашей академии, и я очень ему благодарен. Другой бы отмахнулся, проявил полное безразличие, а у Вячеслава Викторовича была заинтересованность и желание помочь. Я считаю, что это не так часто встречается среди подобного уровня руководителей", – рассказал художник.
По словам Андрияки, Володин активно интересуется вопросами живописи, художественного образования и традициями искусства. "Он поддерживает все хорошее, доброе и здоровое, поэтому прежде всего ему хочется пожелать здоровья. И чтобы в жизни его окружали добрые и отзывчивые люди, а семья и близкие были достойным тылом и хорошей защитой", – добавил живописец.
К поздравлениям в адрес спикера присоединился председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. Спикера Госдумы режиссер назвал ответственным, хорошо организованным и интеллектуально сильным человеком, беззаветно преданным интересам страны.
"Он один из ярких и выдающихся политиков современной России, который блестяще справляется на посту председателя Государственной Думы", – сказал Шахназаров.
Поведал режиссер и о своих впечатлениях от совместной работы со спикером в попечительском совете Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). По его словам, председатель ГД активно участвует в жизни совета, благодаря ему принимается много разных решений для поддержки кузницы кинематографических кадров. "Чем бы Володин не занимался, он делает это ответственно", – подчеркнул режиссер.
"Плюс сам по себе Вячеслав Викторович очень обаятельный человек, абсолютно лишенный зазнайства. Я с большим удовольствием поздравляю его, желаю успехов. 57 лет – это молодой возраст для политика. Я уверен, что у него еще все впереди", – добавил Шахназаров.
Много времени председатель ГД уделяет и вопросам защиты животных. Известный актер, глава попечительского совета фонда помощи животным "Дарящие надежду" Леонид Ярмольник отметил вклад Вячеслава Володина в принятие закона об ответственном обращении с меньшими братьями. Артист выразил благодарность спикеру за помощь в решении проблемы бездомных собак, которой он занимается много лет.
"Когда я узнаю о какой-то проблеме раньше, чем он, у меня есть возможность буквально в течение получаса с ним связаться – у нас такая договоренность. Володин очень внимателен, он человек слова и выполняет свои обещания, тратя на это столько времени, сколько необходимо", – рассказал Ярмольник.
С днем рождения спикера Госдумы поздравляет и политологическое сообщество.
"Я отношусь к Вячеславу Викторовичу очень уважительно. Широта взглядов, способность слушать и слышать людей и договариваться даже с оппонентом делает его одним из самых крутых политиков нашего времени", – отметил руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
"Володин – человек, на которого можно положиться в любой, даже кризисной ситуации", – сказал политолог.
По словам Калачева, у спикера есть таланты, навыки, умения и опыт, которые позволяют найти выход из любой проблемы. Госдума под его руководством стала самым отстроенным и эффективным инструментом президента в решении поставленных им задач, подчеркнул эксперт.
"Мы с Вячеславом Викторовичем представители одного поколения. Я желаю ему того же, чего мог бы пожелать себе: терпения, здоровья и долголетия", – добавил Калачев.
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