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Экономика
Володин призвал не допустить роста цен на газовое оборудование

Володин призвал не допустить роста цен на газовое оборудование

При реализации президентской программы социальной газификации нельзя допустить роста цен на газовое оборудование для граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения Истринского офиса социальной газификации.
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В Подмосковье действуют уже восемь таких офисов. Это хороший пример для регионов, считает Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В рамках масштабной президентской социальной инициативы можно решить вопрос подключения газа к каждому домовладению, при этом регионы не всегда торопятся идти в ногу со временем и тем решением, которое принял президент", – сказал политик.

Спикер призвал не допустить удорожания газового оборудования в ходе реализации президентской программы. Он посетовал, что работающие в этой сфере организации начали повышать цены.

Володин указал на необходимость комплексного подхода. "Насколько регионы готовы к этому, мы обсудим уже в ближайшее время, потому что у каждого будет своя практика, свой опыт", – добавил спикер.

Затронул председатель ГД и вопрос безопасности газового оборудования в многоквартирных домах. Помимо прочего, для предотвращения утечек предлагается установить специальные счетчики и датчики в квартирах.

"Важно, чтобы те организации, которые будут устанавливать датчики и потом их эксплуатировать, не повышали их конечную стоимость, потому что как только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан", – заметил спикер ГД.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить бесплатное доведение газа к границам домовладений. Госдума в короткие сроки разработала и приняла закон, в соответствии с которым подведение газа будет осуществляться за государственный счет.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 13 сентября 2021, 12:44 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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