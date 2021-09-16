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Политика
Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Госдуму

Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Госдуму

Кандидаты в депутаты Государственной Думы от Москвы выразили признательность градоначальнику Сергею Собянину.
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На этой неделе Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную Думу. В список градоначальника вошли 15 человек: в частности, депутат и экс-ведущий программы "Время" Петр Толстой, член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, правозащитник Светлана Разворотнева, космонавт, Герой России Роман Романенко и руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Кандидаты в депутаты Госдумы поблагодарили Собянина за оказанное доверие накануне выборов. Например, Петр Толстой вспомнил пословицу "один в поле не воин". Он отметил, что изменения, произошедшие в Москве, стали возможны лишь благодаря слаженной работе людей, объединенных общей целью.

Евгений Нифантьев также благодарен политику за возможность быть частью большой команды, которая, по его словам, реализует масштабные проекты, ставит серьезные задачи, возлагает на себя большую ответственность и вызывает доверие. С ним согласна и Светлана Разворотнева.

"Быть частью команды города – это ответственность, но в то же время большие возможности для реальных дел, приносящих пользу людям, и защиты интересов москвичей", – написала она на своей странице в "Фейсбук".

Татьяна Буцкая призналась, что быть в команде Собянина – это огромная честь для нее. По мнению лидера "Совета матерей", в этом списке представлены люди, которые готовы отстаивать интересы не только москвичей, но и всех россиян. А Роман Романенко подчеркнул, что, помимо личного доверия Собянина, есть запрос к властями со стороны миллионов людей, которые хотят хороших перемен, развития. "С гордостью готов работать на достижение этих целей", – написал Герой России на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в команду Сергея Собянина также вошли телеведущий Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, действующие депутаты Дмитрий Саблин, Ирина Белых и Галина Хованская, ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, врач-педиатр Александр Румянцев, знаменитый эрудит Анатолий Вассерман, народный артист России Дмитрий Певцов и доброволец-спасатель Олег Леонов.

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Фото: АГН Москва Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
16 сентября 2021, 20:40 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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