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Политика
Собянин представил свою команду на выборах в Государственную Думу

Собянин представил свою команду на выборах в Государственную Думу

Сергей Собянин подчеркнул, что каждый человек из его команды в случае избрания в Госдуму будет отстаивать интересы москвичей.
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Считанные дни остаются до начала выборов в Государственную Думу РФ. Москвичи смогут исполнить свой гражданский долг с 17 по 19 сентября с помощью системы дистанционного электронного голосования. Глава столичного региона Сергей Собянин представил гражданам свой список кандидатов в Госдуму.

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В команду градоначальника вошли 15 человек. Собянин призвал горожан проголосовать за "Единую Россию", уточнив, что сам возглавляет московский список партии. Он подчеркнул, что в команду входят люди с разным политическим опытом: есть как действующие депутаты, так и общественные деятели, которые участвуют в выборах впервые.

"Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", – отметил Собянин.

Бабушкинский избирательный округ № 196 представит телеведущий Тимофей Баженов. Его коллега, военный репортер Евгений Попов будет избираться от Кунцевского округа № 197. Он известен благодаря профессиональным репортажам из горячих точек. Журналисту близки темы патриотизма, поддержки ветеранов, спорта и экологии.

Москву в Госдуме может вновь представить депутат Петр Толстой, который выдвигается от Люблинского округа № 199. Бывший ведущий программы "Время" в прошлом созыве представлял интересы москвичей – участников программы реновации. Не так давно он добился проведения комплексного благоустройства прудов-регуляторов в Марьино. Новомосковский округ № 202 также представит действующий депутат Дмитрий Саблин.

От Нагатинского округа № 201 баллотируется правозащитник Светлана Разворотнева. Она активно отстаивает интересы граждан в сфере ЖКХ.В этом году Собянин предложил женщине пост советника по вопросам ЖКХ, чтобы совместно реализовать ее важные для горожан инициативы. Впервые свои силы на парламентских выборах пробует и предприниматель Евгений Нифантьев – кандидат от Орехово-Борисовского округа № 203.

Перовский избирательный округ № 204 представит руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Основными пунктами ее предвыборной программы являются поддержка материнства и детства, а также повышение доступности детских садов и школ. Ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга выдвигается от Тушинского округа № 206.

Депутат Госдумы Ирина Белых идет на новый срок от Ховринского округа № 207.Черемушкинский избирательный округ № 209 представит врач-педиатр Александр Румянцев, который добился огромных успехов в лечении детской онкологии. Он активно выступает за улучшения российской системы здравоохранения. Чертановский округ № 210 может повторно избрать в парламент космонавта Романа Романенко.

Примечательно, что глава города поддерживает не только представителей "Единой России". Он справедливо отмечает заслуги и самовыдвиженцев, и представителей других политических партий, которые готовы работать в интересах жителей Москвы.

"По разным причинам в ряде округов "Единая Россия" не выдвигала своих кандидатов. Однако среди тех, кто решил баллотироваться в них, есть достойные кандидаты-самовыдвиженцы или представители других политических сил", – подчеркнул Собянин.

Так, Ленинградский округ № 198 представляет депутат ГД Галина Хованская. От Медведковского округа № 200 в парламент выдвигается народный артист России Дмитрий Певцов. Он намерен заниматься вопросами культуры. Знаменитый эрудит Анатолий Вассерман готов представить Преображенский округ № 205. От Центрального округа №208 в Думу идет доброволец-спасатель Олег Леонов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 13:47 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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