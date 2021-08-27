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Политика
Любимые женщины Александра Лукашенко

Любимые женщины Александра Лукашенко

Александр Лукашенко создал является закрытой и жесткой личностью. Но что творится в его личной жизни?
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко много лет женат на Галине Лукашенко (Желнерович – девичья фамилия), которая училась с ним в одной школе. Она родила белорусскому лидеру двоих сыновей. Однако с женой Лукашенко больше 30 лет не живет и не скрывает это. В одном из интервью он признался, что не видит смысла разводиться.

Супруга Лукашенко живет как у Христа за пазухой. У нее есть свой дом в белорусской деревне Рыжковичи. Впрочем, о женщине почти ничего не слышно. Последний раз ее видели вместе с мужем во время его визита в Израиль. Также она иногда бывает у него в гостях в резиденции.

Своей второй матерью Александр Лукашенко считал тещу. Она была завучем в школе, в которой учился будущий президент Белоруссии. Недавно мать жены Лукашенко умерла на 90-м году жизни. Политик отложил все дела и провожал ее в последний путь.

Теща пророчила Лукашенко большое будущее. Она всегда советовала ему направления по учебе и помогала по жизни. Политик говорил, что не стал бы президентом, если бы не она.

Однажды у Александра Лукашенко появилась молодая протеже, модель Полина Шуба. Ходили слухи, что у них был роман.

Младший сын политика Николай родился, когда ему было уже 50 лет. Причем родила его не жена Лукашенко, а другая женщина. О появлении этого ребенка стало известно спустя три года после его рождения. Появление внебрачного сына Александр Лукашенко отрицать не стал.

Официально нигде не прописано, кто родил Лукашенко третьего сына. Но по слухам, это его личный врач Ирина Абельская. Она и сейчас выступает на различных медицинских мероприятиях. Как известно, сын Коля остался жить и вырос с отцом.

В 2007 году появилась информация о том, что у Александра Лукашенко интрижка с певицей Ириной Дорофеевой. Она часто сопровождала белорусского лидера. Также известно, что женщина жила в президентской резиденции во время "Славянского базара" в Витебске. После завершения певческой карьеры Дорофеева стала депутатом.

Еще одной предполагаемой фавориткой Александра Лукашенко стала актриса Марта Голубева. Рядом с белорусским лидером она начала появляться после совершеннолетия.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 00:27 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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