"Метлу им": Лукашенко хочет отправить жен белорусских спортсменов на "воспитательные" работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз неодобрительно высказался в адрес отечественных спортсменов. На сей раз досталось их жёнам.
Накануне глава государства совершил рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области Белоруссии. Там он принял участие в торжественном запуске горно-обогатительного комбината завода "Беларуськалий". В ходе церемонии Лукашенко пообщался с его сотрудниками и выступил с речью, в которой предложил отправить жён белорусских хоккеистов и футболистов на "перевоспитательную" работу на предприятии.
"В айфонах сидят и против государства воюют", – посетовал президент Белоруссии.
Александр Лукашенко заявил, что спортсмены "кривляются" на стадионах, а их красивые супруги в это время критикуют государство в интернете, сидя со смартфонами на трибунах. Поэтому белорусский лидер считает нужным выдать им всем по метле и отправить работать.
Кроме того, Лукашенко напомнил о провальных выступлениях белорусских атлетов. В качестве примера он привёл недавнее ошеломительное поражение национальной хоккейной команды сборной Польши. В первом квалификационном туре зимней Олимпиады-2022 белорусы уступили полякам со счётом 0:1.
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