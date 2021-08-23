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Политика
"Не видать Евросоюза": Захарова обратила внимание на нетипичную деталь на встрече Меркель и Зеленского

"Не видать Евросоюза": Захарова обратила внимание на нетипичную деталь на встрече Меркель и Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Переговоры глав двух стран состоялись в воскресенье, 22 августа, в Киеве. Владимир Зеленский и Ангела Меркель обсудили двусторонние отношения, "Северный поток – 2", конфликт в Донбассе и многое другое. После переговоров политики выступили на пресс-конференции – на фоне стоящих позади флагов Германии и Украины.

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Как пишет LIFE, Мария Захарова заметила, что обычно за канцлером Германии, как и другими представителями Евросоюза, стоит не только национальный флаг, но и флаг ЕС. Например, так было на переговорах Меркель и Путина в Москве. Однако на встрече канцлера Германии и президента Украины в Киеве этот символ не наблюдался.

Захарова предположила, что это было сделано не случайно. Мол, чтобы лишний раз не затрагивать тему Евросоюза на Украине, решили флаг ЕС не ставить. "Так сказать не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС", – написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ангела Меркель пообещала поддержать новые санкции против России, если Москва будет использовать "Северный поток – 2" как оружие. По словам канцлера, Германия разделяет опасения Киева насчет транзита газа через Незалежную.

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Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 09:48 Источник: Telegram-канал "Мария Захарова"

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