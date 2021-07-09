Аналитик CYNIC: власть для Лукашенко дороже семьи и денег

Автор аналитического телеграм-канала CYNIC объяснил, почему Александр Лукашенко не покидает пост президента Белоруссии.

По мнению аналитика, даже если Александр Лукашенко после того, как покинет пост президента, будет жить в роскошной вилле и отдыхать на яхте, он не будет чувствовать себя счастливым, поскольку власть для него является наркотиком. Именно поэтому политик будет править до последнего, считает эксперт.

Также автор телеграм-канала CYNIC отметил: договориться с Лукашенко невозможно. Мол, он будет оттягивать свой уход до конца, а потом "бросится в крематорий", ведь любая другая жизнь для Александра Григорьевича хуже смерти. И "плевать он хотел" на различные ультиматумы политиков с Запада или Востока, подчеркнул аналитик.

Эксперт назвал Лукашенко одержимым человеком и маниакальным психопатом, который готов делать все, чтобы удержаться на вершине. "Власть [для Александра Григорьевича] дороже семьи, деньги, любовниц, друзей, коллег и кошельков", – уверен автор телеграм-канала. Деньги для Батьки – лишь инструмент власти. Якобы за них он покупает лояльность богатых людей.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, как режим Александра Лукашенко борется с белорусскими оппозиционными журналистами. По мнению лидера оппозиции, власти стремятся скрыть информацию о репрессиях граждан и фальсификациях на выборах.