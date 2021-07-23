Новые санкции и смещение Лукашенко: что делала Тихановская в США

Бывший кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская побывала в США, встретилась с госсекретарем США, с советником президента Джо Байдена и дала ряд интервью.

Как выяснилось, Тихановская попросила новых санкций для своей любимой страны. Политик составила целый список отраслей, которые, по ее словам, можно было бы ограничить.



В Америке не признают Александра Лукашенко легитимным лидером республики, а значит, спят и видят, как бы поскорее сместить его с поста президента Белоруссии. После визита главного оппозиционера республики Светланы Тихановской в штаты их надежды могут еще больше окрепнуть. Так считает член политсовета ОГП Лев Марголин.



Однако, по мнению эксперта, пока такой стратегии у США нет. При этом он отметил, что Тихановская явно не является руководителем протестов в Беларуси. Она скорее выполняет функцию некого символа и представляет интересы некоторых белоруссов за рубежом.

Эксперт подчеркнул, что Тихановская имела все шансы донести до американских властей и граждан информацию о происходящем в Белоруссии. А значит, свои задачи она выполнила. Марголин добавил, что Тихановская как раз может подтолкнуть США на формирование стратегии по смещению власти Белоруссии.

Эксперт напомнил о недавней встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, эта встреча могла бы дать более положительный эффект. Но у политиков были другие темы и задачи. По словам политолога, США с радостью согласились бы провести в Белоруссии демократические выборы, если бы этого захотел Путин.

"Мы имеем опыт ситуации в Молдове, где благодаря договоренностям всех сторон был отстранен от власти президент Додон", – рассказал эксперт.

Также он привел в качестве примера Армению, где на выборах дважды побеждал демократ Пашинян.