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Политика
Новые санкции и смещение Лукашенко: что делала Тихановская в США

Новые санкции и смещение Лукашенко: что делала Тихановская в США

Бывший кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская побывала в США, встретилась с госсекретарем США, с советником президента Джо Байдена и дала ряд интервью.
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Как выяснилось, Тихановская попросила новых санкций для своей любимой страны. Политик составила целый список отраслей, которые, по ее словам, можно было бы ограничить.

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В Америке не признают Александра Лукашенко легитимным лидером республики, а значит, спят и видят, как бы поскорее сместить его с поста президента Белоруссии. После визита главного оппозиционера республики Светланы Тихановской в штаты их надежды могут еще больше окрепнуть. Так считает член политсовета ОГП Лев Марголин.

Однако, по мнению эксперта, пока такой стратегии у США нет. При этом он отметил, что Тихановская явно не является руководителем протестов в Беларуси. Она скорее выполняет функцию некого символа и представляет интересы некоторых белоруссов за рубежом.

Эксперт подчеркнул, что Тихановская имела все шансы донести до американских властей и граждан информацию о происходящем в Белоруссии. А значит, свои задачи она выполнила. Марголин добавил, что Тихановская как раз может подтолкнуть США на формирование стратегии по смещению власти Белоруссии.

Эксперт напомнил о недавней встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, эта встреча могла бы дать более положительный эффект. Но у политиков были другие темы и задачи. По словам политолога, США с радостью согласились бы провести в Белоруссии демократические выборы, если бы этого захотел Путин.

"Мы имеем опыт ситуации в Молдове, где благодаря договоренностям всех сторон был отстранен от власти президент Додон", – рассказал эксперт.

Также он привел в качестве примера Армению, где на выборах дважды побеждал демократ Пашинян.

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Фото: Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 13:37 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

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