Бывший врач Белого дома Джексон: президент США Байден должен уйти в отставку из-за деменции

Конгрессмен Ронни Джексон сделал важное заявление о здоровье Джо Байдена. Он считает, что американскому лидеру пора покинуть свой пост.



Эксперт уверен, что состояние глав государства оставляет желать лучшего. Экс-врач Белого дома отметил, что 78-летний Джо Байден перестал справляться со своими обязанностями.

Из-за заявления специалиста карьера политика может завершиться, передает Пятый канал. Ронни Джексон полагает, что президент США страдает прогрессирующей деменцией.

Он уже написал в администрацию обращение с требованием для Джо Байдена пройти тест, который может выявить болезнь. Также Ронни Джексон сказал, что за последнее время состояние главы государства заметно ухудшилось.

Доктор общей практики констатировал, что политик часто спотыкается и путает слова во время публичных высказываний. Он убежден, что с Джо Байденом "происходит что-то странное". Эксперт добавил, что президент должен либо уйти со своего поста, либо его надо в этом убедить.

В свою очередь в Белом доме ответили, что Джо Байден здоров. Вскоре он пройдет медосмотр. Напомним, президентство политика началось 20 января этого года после принятия присяги на инаугурации.